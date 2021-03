Recentemente, ho cominciato ad interessarmi ai rapporti instaurati tra cittadini e amministrazione comunale e, facendo un po’ di domande, mi sono accorto che ideale e reale sono due realtà che orbitano su traiettorie differenti.

In un mondo perfetto sarebbe bello che tutte le decisioni potessero venire condivise ma, purtroppo, in quello reale questo non è possibile; tuttavia, in alcuni casi, i cittadini dovrebbero poter dire la loro, specialmente per situazioni che li toccano in prima persona.

A questo proposito esistono degli strumenti istituzionali che potrebbero funzionare ma che oggi vengono poco o mal utilizzati; faccio riferimento all’ordinanza sulle assemblee di quartiere alle quali, almeno così cita il regolamento, dovrebbero presenziare membri del quartiere e possibilmente un membro del Municipio. Probabilmente, se in questi anni all’assemblea di quartiere fossero stati dati il peso ed il valore corretti, si sarebbero evitati vari malcontenti come l’attuale situazione legata alla pavimentazione del nucleo di Sala Capriasca. Un altro punto potrebbe essere quello di sfruttare le nuove tecnologie - sito web, applicazioni e social network - coinvolgendo maggiormente i cittadini con sondaggi ad hoc su temi che possono toccare in prima persona la popolazione.

Il nostro intento è di promuovere un rapporto attivo e costruttivo con i cittadini che permetta di trovare soluzioni il più possibile condivise e che miri allo sviluppo del nostro meraviglioso territorio.

Nell’ambito privato, un buon imprenditore non sempre impone il proprio volere, ma coglie validi spunti dalle idee dei propri collaboratori. Non necessariamente le idee migliori vengono dai ruoli dirigenziali: spesso giungono da chi opera sul campo. Questa è una similitudine che il mondo politico potrebbe adottare anche se, ne siamo coscienti, non applicabile in tutte le situazioni.

Al posto di recriminare su ciò che è stato fatto e non fatto, desidero guardare avanti e cercare di capire come fare per evitare il più possibile situazioni che creano attriti tra le due parti in gioco.

L’assemblea di quartiere deve acquisire valore ed essere un importante strumento a disposizione dei cittadini per far sentire la propria voce, poter discutere e proporre delle soluzioni rispettose delle necessità della gente.

Lo sforzo da parte del Municipio sarà sicuramente importante ma credo non impossibile. L’ascolto e la considerazione delle opinioni dei cittadini sono elementi centrali per poter costruire un rapporto onesto e costruttivo tra le parti ed evitare inutili critiche a posteriori.

Con queste idee e con la positività che ci caratterizza vogliamo impegnarci a trovare le giuste strategie per soddisfare i cittadini come pure per facilitare la gestione delle sfide che il Municipio e Consiglio comunale dovranno affrontare sia dal punto di vista organizzativo, sia da quello finanziario.

Sosteniamo tutti assieme la Lista Civica Capriasca 2020 e i nostri candidati al Municipio e al Consiglio comunale; noi ci siamo... adesso tocca a voi!

Mattia Lepori, candidato sulla Lista Civica Capriasca 2020 al Municipio e al Consiglio comunale di Capriasca

©CdT.ch - Riproduzione riservata