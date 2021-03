Non mi soffermo sull’intimità familiare, uscita rafforzata dai lockdown, bensì sulla gestione del tempo. Non ho nessuna voglia di tornare all’era della «riunionite compulsiva», in cui le agende erano zeppe di appuntamenti: bilaterali di lavoro, commissioni, comitati, tre/quattro serate alla settimana fuori casa, punti della situazione, business lunch, Sandwich-Sitzungen. Chilometri in auto, stressati e col fiato corto, per mezz’ora d’incontro. Partecipazioni sovente distratte, col telefonino in mano, pensando ai prossimi appuntamenti.

No, non più. Cercherò infatti di fare tesoro delle comodità che abbiamo scoperto, in questi mesi, con i vari Zoom, Teams e Skype. Questi ultimi ci hanno permesso di operare produttivamente su più fronti rimanendo «fermi» al campo base (a casa, in ufficio) con, oltretutto, un maggiore esercizio di sintesi, perché difficilmente si rimane più di due ore in remoto. Vero, in questa modalità manca il contatto umano diretto, la battuta, lo sguardo d’intesa, la visione sul gruppo. Ed è per questo che andrà fatta, nel prossimo futuro, una distinzione tra le riunioni strategiche e di sostanza – per la quali va mantenuta la modalità in presenza (workshops, sedute di Municipio – se avrò il privilegio di entrarvi – , meeting di approfondimento, assemblee) – dai brevi incontri «puntuali», in cui vanno evase poche trattande, comunicazioni di servizio o va semplicemente aggiornata la situazione, per le quali è opportuno proseguire in remoto.