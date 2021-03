La situazione delle autorità regionali di protezione è allarmante. Sono troppi i segnali che indicano un malfunzionamento di quello che dovrebbe essere un servizio che mette al centro il cittadino in difficoltà e che, invece, nella realtà, pone la persona bisognosa ai margini. Sia come cittadino, sia quale candidato nella lista della Lega per il Consiglio comunale di Locarno, ho ricevuto e ricevo tuttora segnalazioni da parte di utenti disperati perché finiti in un meccanismo burocratico che rappresenta praticamente una prigione. Così non va! Troppo spesso i rapporti con il curatore (o la curatrice) sono inesistenti o, peggio, tesi. «Il mio parere non conta», «sono considerato come uno zero»: sono solo alcune delle grida d’aiuto rivolte dagli utenti che, per i casi della vita, la maggior parte delle volte non per loro scelta, hanno dovuto far capo ad un’autorità regionale di protezione. Parliamo di persone deboli alle quali troppe volte non vengono spiegate certe decisioni prese sulla loro pelle. Troppi curatori seguono troppi casi? Occorre una figura sopra le parti che verifichi il lavoro del curatore, a tutela della parte debole, la persona in curatela, appunto.