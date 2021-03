Nel Canton Ticino vi sono una regione e un giovane Comune ancora non ben conosciuti dai più, ma che costituiscono il luogo ideale in cui vivere: Riviera.

Un occhio di riguardo è rivolto ai più giovani. In ogni quartiere del Comune sono presenti la scuola dell’infanzia e la scuola elementare, mentre la scuola media è localizzata a Lodrino. A riguardo di quest’ultima, a breve è previsto un importante intervento di ampliamento che gioverà ai nostri ragazzi. Il servizio mensa per i bambini della scuola elementare è ben apprezzato dalle famiglie e da qualche mese è anche operativo un asilo nido, utile per i genitori attivi professionalmente.

Non dimentichiamo le molte associazioni attive nel Comune, che insegnano lo spirito sportivo e di fratellanza ai giovani e che organizzano quegli eventi festosi e quei momenti di incontro di cui in questo periodo stiamo sentendo la mancanza.

Un pensiero di riconoscenza va ai patriziati locali e alle parrocchie del luogo, che si prodigano per mantenere vive le tradizioni e le peculiarità dei singoli quartieri e che si impegnano per conservare il prezioso patrimonio storico e culturale.

Non si può poi non menzionare il polo tecnologico dell’aviazione. Un progetto ambizioso, promosso dall’ex Comune di Lodrino guidato dal sindaco Mazza, che nei prossimi anni assumerà importanza sovranazionale e permetterà di creare nuovi posti di lavoro altamente qualificati nella regione.

Tutto bene, dunque? Non esattamente... Riviera è da alcuni ancora visto solo come una zona di transito di poco pregio. La sponda destra del Comune è invasa dagli elettrodotti e dal conseguente inquinamento da elettrosmog. La sponda sinistra è invece letteralmente tagliata in due dalla linea ferroviaria. Non una tratta secondaria, ma il principale corridoio europeo Rotterdam-Genova. Nel progetto originale di AlpTransit era prevista una galleria di aggiramento della Riviera, ma tale opera è in seguito stata accantonata e Cresciano ed Osogna si ritrovano ora con i treni che sfrecciano a 150 km/h tra le case, con tutti i problemi che ne conseguono (merci pericolose, inquinamento fonico, vibrazioni, ...). Vi è poi la locale stazione, dismessa negli anni Novanta, che se ripristinata permetterebbe di collegare meglio la nostra regione alla Città Ticino. Si stanno però incontrando difficoltà ad ottenerne la riapertura.