Scuola e attività nel Comune

La Capriasca, territorio da sempre vivo ed intraprendente, in questi ultimi due decenni è stata teatro di numerose manifestazioni che hanno attirato partecipanti da ogni dove. Si pensi ai Campionati europei di corsa d’orientamento del 2018, allo Scenic Trail, alla festa di Redde, ecc. Tutti questi eventi sono stimolanti per una scuola che vive il proprio paese e che desidera educare cittadini inseriti nella vita sociale. Molti sono gli sbocchi didattici e pedagogici che offrono, ma purtroppo, in questi anni, la nostra scuola pare non essere stata capace di coglierli. La scuola deve diventare protagonista della vita del Comune, deve essere coinvolta con quanto accade, non solo per ciò che concerne le grandi manifestazioni ma pure per ciò che riguarda le attività a carattere regionale.

Scuola e qualità

La scuola è confrontata con molte nuove sfide per poter stare al passo con gli sviluppi della società. C’è continuo fermento, basti pensare ai cambiamenti attuati con la messa in atto del concordato intercantonale «HarmoS», i nuovi piani di studio, la didattica a distanza, il dibattito cantonale sul progetto «La scuola che verrà».

La prima cosa necessaria per far sì che la scuola funzioni bene è quella di avere dei docenti motivati che vivono questi cambiamenti con spirito positivo e propositivo e che sappiano collaborare tra loro per offrire progetti e momenti di apprendimento di qualità. Abbiamo la fortuna di poterci ispirare a Comuni vicini, come ad esempio Massagno, che da anni investono nella formazione di collegi docenti affiatati, capaci di agire come una squadra, stimolando collaborazioni e progetti innovativi.

È necessario investire nella scuola ma non solo a livello di strutture. Per parlare di queste ultime, quanto fatto per l’edilizia scolastica negli ultimi anni è senz’altro straordinario ma non ci si può fermare. Oltre al nuovo centro per il primo ciclo è essenziale procedere rapidamente all’edificazione di una palestra evitando così attività con 40 bambini contemporaneamente in una palestra e lezioni perse.

Scuola e territorio

Fino a qualche anno fa le scuole si trovavano quasi in ogni frazione, giustamente a livello economico e strutturale si è giunti a dei progetti che hanno centralizzato il tutto. Questo però ha tolto vita alle nostre frazioni che, in molto casi, appaiono sempre più come dei dormitori.

Il programma scolastico prevede la conoscenza del proprio Comune, una conoscenza che noi non vogliamo resti solo teorica. È importante che le classi vivano il territorio, vadano a conoscere le frazioni e incontrino gli anziani dei paesi in quanto sono scrigni di storia e storie del nostro territorio. La scuola deve essere protagonista della vita del paese. Desideriamo crescere dei bambini che abbiano a cuore il nostro territorio e le sue tradizioni, che lo conoscano e che in futuro siano desiderosi di partecipare al suo sviluppo ed alla sua gestione. Per farlo occorre educarli in questo, rendendoli protagonisti della vita del nostro meraviglioso paese.

Fabiano Gerosa, candidato sulla Lista Civica Capriasca 2020 al Consiglio comunale di Capriasca

