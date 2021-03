Oltre a rendere impossibile il controllo dei contagi, un numero così elevato di frontalieri nel settore sanitario pone seri rischi. Immaginiamo solo se l’Italia, in un’ipotetica nuova emergenza ancora più grave sul suo territorio, nel caso di un’altra pandemia più letale, di un conflitto o di quant’altro, dovesse decidere di chiudere i suoi confini e precettare in patria il personale sanitario frontaliero, che non potrebbe più venire a lavorare in Ticino. In quel caso avremmo un problema molto grave. Le cure non potrebbero più essere garantite come oggi. Bisognerebbe probabilmente far ricorso all’esercito, solo perché la politica non ha adottato una strategia lungimirante e non ci si è presi la briga di formare personale locale a sufficienza e lo si è assunto dall’estero. Molto personale ticinese, inoltre, ce lo siamo fatti scappare perché è andato a lavorare oltre San Gottardo perché nel nostro Cantone non ha trovato lavoro. Che in Ticino ci siano disoccupati in ambito sanitario (e ci sono) è assurdo e non deve succedere. Come in tutti gli altri settori, anche in quello sanitario è necessario dare lavoro prima ai residenti. Potremo così evitare di esporci ai rischi citati e anche migliorare la situazione del disastrato mercato del lavoro ticinese. Poi è chiaro, laddove necessario ben venga l’importante apporto dei frontalieri, ma nella giusta misura. Prima però occupiamo i nostri cittadini. Spingiamo alla formazione nel ramo sanitario e comunichiamo già in ambito scolastico che in questo settore il lavoro c’è. Formiamo i giovani ma poi non lasciamoli scappare. Qui non è tanto questione di dumping salariale come in altri settori, visto che la sanità è regolata da contratti collettivi.