Lunedì 29 marzo il Consiglio comunale di Capriasca si è riunito un’ultima volta prima delle elezioni. All’ordine del giorno l’approvazione dei conti preventivi per il 2021. In discussione la proposta di due gruppi politici di diminuire il moltiplicatore.

In Capriasca il moltiplicatore è storicamente al 95%. La popolazione aumenta costantemente. Gli investimenti finanziati dal Comune dal 2002 ammontano a poco più di 100 milioni. Il Comune è finanziariamente stabile ma debole: è basso il capitale proprio e alto il debito pubblico pro capite. Altri forti investimenti sono previsti in futuro (primo fra tutti un nuovo stabile per le scuole comunali). Negli ultimi anni, sopravvenienze di imposta inaspettate (lavori AlpTransit) e amnistia fiscale federale hanno sostenuto il gettito, ma sono entrate destinate a estinguersi.

Il moltiplicatore d’imposta è stato mantenuto stabile nel tempo, con una politica prudente e oculata da parte dei vari Municipi, ben guidati dal sindaco Andrea Pellegrinelli al dicastero economia. Capriasca beneficia anche della perequazione finanziaria.

Ora siamo in tempo di pandemia. Il Comune, con un’azione proposta dal Municipio e approvata dal Consiglio comunale, ha già sostenuto la popolazione e le economie locali nel 2020 con buoni per acquisti da spendersi su suolo comunale. L’economia è ancora in crisi e la proposta portata dalla minoranza della Commissione della gestione ideata e sostenuta dal gruppo PPD e dal gruppo Socialista era quella di stanziare per il 2021 un credito di 200.000 franchi a discrezione del Municipio per il sostegno delle persone più in difficoltà, lasciando invariato il moltiplicatore.

Il Consiglio comunale, con i voti della destra e dei Verdi, ha infine approvato per un soffio la diminuzione di moltiplicatore di 1 punto percentuale e un fondo pandemia di 130.000 franchi.

Come PPD non crediamo che sia questo l’anno ideale per togliere risorse alle finanze comunali con un abbassamento, seppur di pochi punti, del moltiplicatore. Ciò porta reale beneficio solo a pochi contribuenti con redditi molto alti, togliendo margine di manovra al Municipio con il rischio di diminuire i servizi comunali. E pensiamo che di questi tempi anche le persone facoltose siano ben disposte a sostenere gli altri, evitando oltretutto tagli di spesa che coinvolgerebbero pure loro. Quello che arriva alla popolazione in modo reale dalla politica locale sono aiuti e servizi. Delle discussioni interne ai consessi politici e delle questioni ideologiche e/o personali interessa poco o niente. Il credito citato di 200.000 franchi sarebbe andato invece a portare un aiuto maggiore là dove è realmente necessario.

Ma siamo sicuri che la stragrande maggioranza dei cittadini capriaschesi (che con il taglio di un punto di moltiplicatore avranno in tasca da 5 a 20 franchi in più per anno) preferiscono ciò ad un fondo crisi pandemica più consistente e un pizzico di margine di manovra finanziaria in più per il Comune?

Fra poco tempo lo sapremo.

Giacomo Nobile, candidato per il PPD al Municipio e al Consiglio comunale di Capriasca

