A Comano faccio parte della lista civica «FAI per Comano». «FAI» come acronimo di «Famiglia, Ambiente e Insieme». Dei valori fondamentali che identificano le persone che ne fanno parte. Ognuno li interpreta secondo le sue sensibilità, la sua storia, i suoi valori. Voglio condividere con voi i miei valori «FAI».

«F» di «famiglia»

È importante essere famiglia, creare un senso di appartenenza a Comano. Non nel senso tradizionale del termine, ma come unione di persone (di qualunque estrazione) che si incontrano per stare bene insieme. Portare un modo di fare politica vicina al cittadino. Vicino ai bambini, vicino ai genitori, vicino alle persone sole, vicino ai giovani, vicino agli anziani, insomma vicino a tutti i cittadini.

Ma anche «F» come «flessibilità»: per raggiungere tale scopo è importante essere flessibili. Per riuscire a recepire le esigenze e ad adattarsi ai cambiamenti della società, pronti a coglierne i sentimenti. Pronto a cogliere le idee e ad accoglierle al proprio interno. Flessibile nel portare avanti idee prive di rigidi ideologismi che spesso creano muri, ma cariche di apertura e pronte a costruire ponti per incontrarsi.

«A» di «ambiente»

Mi sono sempre distinto nel cercare di sollevare tematiche ambientali. Con la «FAI» ci muoviamo per la salvaguardia dell’ambiente, per il rispetto del territorio, ma anche per sensibilizzare la popolazione verso il dramma ambientale in atto in questo momento.

Ma anche «A» come «acume»: cerco di portare una politica intelligente e pensata, dove le idee sono accolte e discusse assieme in un clima di chiarezza e trasparenza. Per fortuna nessuno la pensa allo stesso modo e questa varietà è un altro dei tanti propositi del mio modo di fare politica, grazie al quale cerco di giungere ad una condivisione di necessità e di obiettivi per proteggere l’ambiente in cui viviamo.

«I» di «insieme»

È una mia personale idea che la politica oggigiorno è molto personalistica. Vale più il nome di chi dice qualcosa che di quello che dice. Credo sia molto importante per combattere questo sistema lavorare per creare un clima di collaborazione. Ognuno diverso, ma che abbia lo spazio per esprimersi e per portare idee nuove. È nella diversità che si cresce.

Ma anche «I» come «inclusione»: sono sicuro che non esiste il politico perfetto, che sappia rispondere a tutte le domande e che conosca tutte le tematiche. Nella politica odierna, sempre più spesso, il dibattito è inaridito da tuttologi che hanno un opinione per tutto, ma soluzioni su poche cose! Una politica tautologica che non porta da nessuna parte se non al sentimento di sfiducia da parte dei cittadini. È per questo motivo che sono favorevole ad una politica inclusiva, dove ognuno è competente in ambiti che gli concernono ed è dall’unione delle idee che si crea un insieme forte di proposte a favore di tutti.

Simone Pedrazzini, candidato sulla lista civica «FAI per Comano» al Municipio e al Consiglio comunale di Comano

