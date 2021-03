Eccoci al momento in cui si confrontano le visioni e le proposte per la Lugano di domani sui più svariati temi: economia, ambiente, urbanistica, società digitale... Preferisco incominciare con uno sguardo all’indietro. Perché è mia convinzione che una società per potersi progettare nel futuro deve coltivare un legame sereno col proprio passato. L’interesse per la storia riveste diverse sfaccettature: la curiosità e la ricerca nonché la salvaguardia di quanto ci è stato tramandato come patrimonio artistico e culturale. Tuttavia mi distanzio da alcune interpretazioni di questa curiosità. Per esempio, il discorso che associa lo studio del passato e «l’identità ticinese» mi sembra l’espressione di una mentalità di chiusura. E non condivido la passione per la collezione di vecchie cartoline della «Lugano com’era» e del «Il Ticino del buon tempo», se tale ricerca non ha altro fine che la nostalgia.