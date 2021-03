La verde Capriasca, con i suoi boschi e i suoi sentieri, è comprensibilmente meta di numerosi appassionati di attività all’aria aperta e, ancora di più a causa degli stravolgimenti recenti dettati dalla limitazione degli spostamenti, accoglie svariate persone in aggiunta agli escursionisti residenti, che spesso la scelgono come domicilio proprio per l’immersione nella natura. Anche la promozione della regione da parte di «visitcapriasca» o di altri enti turistici contribuisce all’arrivo di flussi di escursionisti, ciclisti, corridori, soprattutto nella bella stagione che si accinge ad arrivare. Se tutto ciò è apprezzabile, perché crea movimento e immagine positiva della regione verso l’esterno, non deve però venire meno il vero ruolo del Comune in quanto amministratore del territorio.