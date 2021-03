In futuro mi piacerebbe immaginare una Maggia ancor più innovativa. Nelle ultime legislature abbiamo avuto la fortuna di essere condotti da ottime persone, che dopo la fusione hanno sviluppato il Comune in modo concreto ed efficace. Negli anni, infatti, oltre che all’equilibrio finanziario si sono realizzati degli importanti oggetti come, ad esempio, le opere di risanamento e di sviluppo del Centro Scolastico ai Ronchini così come la passerella di collegamento tra Moghegno e Maggia o i magazzini comunali e la caserma dei pompieri nel nuovo comparto commerciale. Il lavoro svolto finora dovrà essere dunque la base per proiettarsi con ancor maggior energia verso le nuove generazioni. Per far questo, come tecnico di cantiere, mi piacerebbe intervenire con maggior praticità all’interno dell’organizzazione tecnica comunale, il tutto ovviamente senza stravolgere i già esistenti equilibri strutturali.

Fantasticando, inoltre, vedrei bene un nuovo progetto di valorizzazione dei rustici in nuove strutture B&B atte a promuovere un turismo sostenibile. Le aree verdi di queste zone con eventuali vigneti potrebbero essere poi gestite da agricoltori regionali. La mia idea sarebbe quella di concentrarsi sulla sponda destra del fiume, con un collegamento ben segnalato che da Someo porti fino ad Aurigeno. Nei nuclei delle relative frazioni si potrebbero poi creare delle zone informative con la possibilità di acquisto di prodotti nostrani a chilometro zero. Tutto ciò andrebbe a valorizzare il grande patrimonio naturalistico già riconosciuto, protetto e promosso dal nostro Centro Natura Vallemaggia.

Non c’è inoltre da dimenticare il continuo sviluppo della tecnologia, il potenziamento delle relative reti e fibre ottiche che in modo non eccessivamente invasivo, dovranno essere costantemente al passo con i tempi. Anche a livello amministrativo è plausibile una maggior sensibilizzazione ai mezzi tecnologici semplificando di conseguenza la complessa burocrazia in modo pratico, semplice e veloce. In questo senso, è importante aggiornare e sviluppare continuamente il sito internet del Comune di Maggia.

Oltre alla realizzazione di nuovi servizi igienici, ci sarebbe da completare il Centro sportivo. L’attuale area dei Ronchini, dove sono già presenti il campo di calcio e la palestra con annessi nuovi spogliatoi, potrebbe svilupparsi con l’aggiunta di una piscina coperta e con il risanamento dei campi da tennis esistenti. A tutto questo, oltre alle attività già presenti (es. Pro Senectute), non potranno ovviamente mancare delle strutture rivolte agli anziani. La coordinazione con i Comuni di tutta la valle in questo senso sarà di primaria importanza.

Margine di miglioramento per il nostro Comune ce n’è dunque ancora in abbondanza. Per questo la mia volontà e motivazione mi spingono con pazienza a immaginare un nuovo Comune dinamico, in costante sviluppo e al passo con i tempi. Tutto ciò con la giusta responsabilità e sensibilità economica sempre per il bene di tutti noi cittadini.

Damiano Piezzi, candidato per il PLR al Municipio e al Consiglio comunale di Maggia

