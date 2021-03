Una sera di fine gennaio in Sala Clay Regazzoni a Porza. Il gruppo di candidati e candidate di Insieme per Porza in assetto da campagna

La Caro: «Raga, e se quest’anno facessimo come pensiero a tutta la popolazione un portamascherine? Ne ho visti di carini, che poi fai così e così e si mettono in borsetta o nel taschino e la mascherina non si sporca.»

L’Enzo: «Wow, bella idea! Potrei procurarmeli io: arrivano piatti e hanno una fustellatura che poi pieghi di qua e pieghi di là ed è fatta.»

Ul Luca: «Sì, ma niente logo stampato, perché se no la gente, per partito preso, non lo utilizza e lo butta via.»

L’Enzo: «Nessun problema: ci mettiamo su un bello sticker che chi vuole può togliere.»

Intanto, al suo tavolo, la Raffy prende nota...

L’indomani, di prima mattina

La Raffy telefona a Greg, il grafico di IPP, che stressa a tutte le ore del giorno, durante i weekend, quando è in macchina a far consegne ai clienti o quando sta riparando la sua Harley vintage. «Greg, ascolta bene: dobbiamo scrivere questo e quello, allineare a destra e a sinistra, centrare qui e soprattutto farlo per l’altro ieri!» La Raffy è una maniaca degli allineamenti e delle centrature. E ogni tanto la linea cade...

Dieci giorni dopo, in videoconferenza Zoom

La Raffy: «Raga, tutto il materiale è pronto, ma siamo andati un po’ lunghi sui tempi di consegna, per cui dobbiamo fare due turni da cinque persone per incollare, imbustare e distribuire. Ul Siro dirige la catena di montaggio. E poi mi fate anche un video da mettere sulla nostra pagina Facebook con le istruzioni per l’uso.»

È nato così il nostro «pensiero per te» che ora è nelle bucalettere di tutti i fuochi di Porza: un portamascherine lavabile, riutilizzabile e distribuito a tutta la popolazione gratuitamente dai nostri candidati e candidate percorrendo tutte le strade del paese – chi passeggiando con i cani, chi correndo, chi ritornando da scuola con i nipotini, chi sulla pausa pranzo.

La Caro e la Raffy hanno un sogno in comune. La Caro: «Vero, Raffy, che nell’orto collettivo ci mettiamo anche delle galline?»

La Raffy: «Certo, ci mancano solo quelle!» Ma nulla ci vieta di sognare!

Carolina Lorandi, candidata sulla lista «Movimento Civico-Insieme per Porza-IPP» al Consiglio comunale di Porza

