Quest’ultima tormentata annata ci ha ricordato brutalmente quanto prezioso sia il bene di potersi muovere liberamente, di godere di spazi aperti dove ritrovarsi in sicurezza. Un bene comune utile a tutti ed in particolare a due categorie di persone: gli anziani e i bambini. Questi hanno in comune la minore mobilità e la necessità di trovare il più vicino possibile quegli spazi aperti e sicuri in cui incontrarsi.

Massagno ha conosciuto in questi ultimi anni una crescita demografica, recentemente confermata, che fa sì che 6.400 persone siano riunite in uno spazio inferiore al chilometro quadrato. Una densità di 8.844 abitanti per chilometro quadrato. Molto alta, se si pensa che tra i Comuni simili per dimensioni, la vicina Savosa supera di poco i 3.000 abitanti per chilometro quadrato, Porza i 1.000 e Paradiso i 5.000.

Il verde è relativamente assente nel nostro Comune. Il verde «virtuale», ovvero quello privato, di cui vediamo le propaggini al di là dei muri di cinta o nelle immagini via satellite, sta progressivamente perdendo pezzi a causa della spinta edilizia. E il verde pubblico, quello che più ci interessa, quello di cui possiamo godere tutti, è molto ridotto: a livello di spazio fruibile si risolve, in pratica, nel campetto da gioco e nell’antistante giardinetto pubblico lungo via Foletti, tra via Madonna della Salute e via Nosedo. Poco, davvero poco, e anche poco attrezzato.

In attesa della promessa copertura della trincea ferroviaria, che per ora popola solo i sogni – agitati – dei promotori, è doveroso muoversi in altre direzioni, sempre tenendo presente il discorso iniziale: quello della prossimità.

Un’area interessante a questo scopo è quella del bosco dei Trii Pin, al confine tra Massagno e Savosa, che si collega naturalmente con Rovello e il bosco di Nalva, Vira e S. Maurizio. Una collaborazione tra i due Comuni potrebbe portare, senza necessità di enormi investimenti, a migliorare quest’area con attrezzature utili a farla diventare un punto di riferimento per le famiglie e non solo. Pensiamo a panchine, a strutture per i giochi, ad aree per il picnic. Magari anche – pensando ai nostri amici a quattro zampe – a un piccolo «dog park».

A Massagno c’è tutto, si dice, e si vive bene. Inseriamo in questo tutto, in questa qualità di vita, un po' più di spazio verde e il nostro Comune potrà fare un ulteriore salto di qualità.

Elena Meier, candidata sulla lista PS-I Verdi-Indipendenti al Municipio e al Consiglio comunale di Massagno

