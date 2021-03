Questa campagna elettorale non è uguale a quelle cui siamo abituati, con una pandemia a sovvertire l’ordine delle cose, accentuando problematiche preesistenti, portandoci una crisi economica e sociale da affrontare, la collettività e l’individualismo. Dobbiamo però ricordarci che siamo una comunità e non importa quanti ostacoli, quante battute di arresto vedremo sul nostro percorso: nulla può fermare una società coesa e unita, che mira allo stesso obiettivo. Vorrei condividere qui l’urgenza del rimboccarsi le maniche, di aprire opportunità al futuro, per ridare le giuste priorità: l’urgenza di reclamare il nostro futuro. Credo ci voglia un cambiamento nel modo di fare e pensare la politica, guardando agli obiettivi comuni, mostrandosi capaci di lavorare insieme e non fare politica spettacolo a favore dell’elettorato a corto termine. Giù le maschere, su le maniche. Portiamo il cittadino e la città al centro, con ambiziosi progetti per la collettività, siano essi di sguardo internazionale o progetti sociali, consapevoli.

Lugano può essere il traino di tutto il Cantone, deve solo crederci. Questo significa guardare ai problemi e alle sfide nella loro interezza, non compartimentati, scovando gli elementi di giunzione. Crisi climatica, inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, pari opportunità concrete, politica dell’alloggio. Promozione e integrazione vera dei quartieri periferici, valorizzazione del centro città con attività valide, del lago. Turismo. Economia. Cultura. Il tutto con l’apertura della Galleria di base del Ceneri, il progetto del tram-treno.

Adesso è giunto il momento di non tergiversare e capire se, sul treno per il futuro, vogliamo salirci. Questo vuol dire saper fare prima un passo indietro, sedersi al tavolo tutti insieme, senza distinzioni, e capire l’identità di Lugano. Chi sei, Lugano? Posso provare a dare la mia visione.

Una città universitaria attrattiva, con attività collaterali per i giovani, che sappia affiancare diverse culture ed esporle senza timori, con eventi sportivi e culturali, con un centro fatto di colori e odore di caffè e non solo negozi, con un territorio valorizzato dal lago alla montagna, valorizzando le peculiarità delle 21 realtà che formano Lugano. Una città capace di essere punto di riferimento e di collegamento con gli altri poli cantonali. Una città ponte. Per famiglie, giovani e anziani. Ognuno con il proprio posto, mai escluso. Una Lugano presente dal piccolo progetto a quello grande. Una città coraggiosa, anche nelle proposte, audaci, mirate al futuro, partecipe e promotrice di progetti meritevoli, innovativi, all’avanguardia, che rendano attrattivo il nostro territorio e la nostra città per imprenditori, con idee di qualità, con attenzione al cittadino.

Non posso dare soluzioni a scatola chiusa, non è quello il senso. Qui ci sono degli spunti, un’idea di città che, rimboccandomi le maniche per intavolare discorsi e azioni concrete, vorrei costruire con Voi. Una Lugano migliore.

Mattea David, candidata per il PS al Municipio e al Consiglio comunale di Lugano

