«Destra o sinistra? Tant cambia nagott». Questa la frase che si sente spesso quando si parla di politica. La sensazione, in effetti, è che, nonostante scelte personali ragionate e maturate, alla fine nulla cambi. In realtà non è così, nemmeno per un Comune come Chiasso: (centro)destra e (centro)sinistra hanno visioni del mondo molto diverse, che si declinano anche in un’azione politica differente a livello comunale. In questi ultimi anni, a Chiasso si è fatto molto da un punto di vista ambientale (raccolta delle plastiche, valorizzazione del bosco, promozione del trasporto pubblico), ma molto di più si potrebbe fare se i cittadini scegliessero con convinzione le forze politiche che da sempre promuovono la difesa del nostro ecosistema.

A livello sociale e di integrazione, scegliere la Sinistra e I Verdi vuol dire optare per una politica aperta, che punta alla valorizzazione del capitale umano locale indipendentemente dalle sue origini e che non punta invece alla sua ghettizzazione; significa difendere tutti gli esseri umani dalle ingiustizie di una globalizzazione che sta modificando profondamente le nostre abitudini; simboleggia la volontà di dare dignità al lavoro di ognuno; rappresenta la convinzione che esiste la possibilità di sviluppare una Chiasso diversa.

Rappresentare le forze di Sinistra e dei Verdi a Chiasso, come nel resto del Mendrisiotto, significa provare a dare una risposta a tutte le persone che vi abitano, in un contesto più difficile che altrove, caratterizzato da dumping salariale, assistenza, inquinamento, aziende a basso valore aggiunto... Noi siamo convinti che si debba pensare a tutti i cittadini, perché se qualcuno sta male, ne risentono anche gli altri. Non esistono ricette miracolose, ma solo il lavoro paziente e meticoloso, necessario per cucire assieme stoffe diverse.

Chiasso, da sempre, precorre i tempi a livello cantonale: qui emergono prima le sfide con cui tutto il Cantone sarà confrontato nel futuro, come l’integrazione, che non riguarda unicamente gli stranieri, ma anche le persone socialmente emarginate. Per questo Chiasso è abituata a proporre soluzioni innovative: in questi anni lo abbiamo fatto ad esempio a scuola, con un progetto che coinvolge allievi e famiglie e va ampiamente oltre quanto previsto dal Cantone.

Ma Chiasso deve essere anche in grado di seminare per il futuro e ciò è stato fatto ad esempio in ambito culturale - il nostro vero punto di forza - allargando di molto le collaborazioni con il territorio e promuovendo giovani artisti locali.

Vivo Chiasso e sono conscio delle difficoltà che ci aspetteranno a livello finanziario, economico e sociale: sono però convinto che solo tutti assieme, evitando divisioni e contrapposizioni, rinunciando ad individuare capri espiatori e remando nella stessa direzione, potremo dare un futuro alla nostra cittadina. Io sono pronto a metterci tutto il mio impegno per i prossimi tre anni, in nome della Sinistra, dei Verdi e di tutti coloro che mettono la persona al primo posto.

Davide Dosi, candidato sulla lista US-I Verdi-Indipendenti al Municipio di Chiasso

