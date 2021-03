In particolare: terminati i lavori in via Comacini, si stanno concludendo quelli presso la stazione che proseguiranno nell’evoluzione viaria di via Motta-Via Manzoni. Opere molto incisive per il nuovo assetto viario di Chiasso, che vedrà la luce entro il 2023. Le riqualifiche dei quartieri hanno rivalorizzato via Odescalchi, grazie anche ad un perfetto esempio di collaborazione pubblico-privato, nonché la fase 2 del quartiere Soldini, che è praticamente terminata. È stata concretizzata la progettazione e la prossima realizzazione della riqualifica del comparto di via Bossi-via Franscini come pure, con un’innovativa seppur provvisoria sistemazione, la parte alta di Corso San Gottardo. In agenda figurano inoltre la riqualifica del comparto culturale e quella del nucleo di Pedrinate.