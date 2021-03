Ho deciso di mettermi in gioco per il futuro di Bellinzona: una candidatura al Municipio e al Consiglio comunale, la mia, che nasce da un sincero desiderio di contribuire alla crescita della nostra città.

Innovare è la parola d’ordine, ma serve riempire di contenuti quello che troppo spesso è rimasto un concetto o, peggio, uno slogan. L’innovazione deve essere la spinta per rilanciare Bellinzona in ogni ambito. Non solo in chiave tecnologica, ma anche in termini di idee e progetti concreti proiettati verso la crescita, verso lo sviluppo, verso il futuro. Idee innovative, appunto.

Economia, lavoro, turismo, smart city, cultura: sono i temi attorno ai quali ho sviluppato la mia proposta elettorale. Ho in mente una città connessa e alla portata di tutti. Un sistema di app che consentano al cittadino di fruire di informazioni utili su tutti i servizi essenziali della città e non solo. Farmacie, trasporti pubblici, eventi: Bellinzona deve accelerare sul sentiero dell’integrazione tra off e online.

Voglio guardare al futuro e pensare alla città libera dal virus, quando gli eventi culturali torneranno ad essere protagonisti e a far rivivere il centro cittadino in modo aggregativo e condiviso: una Bellinzona che parla a tutti e offre qualcosa a tutti. Ed ecco che, anche in questo ambito, l’innovazione potrà rivelarsi decisiva. Ai turisti che arriveranno a Bellinzona basterà consultare l’app del Comune per immergersi in un percorso guidato e scoprire l’offerta del territorio, che va ben oltre il centro storico e i suoi Castelli.

La nostra terra, la nostra storia. Perché guardare al futuro non significa dimenticare il passato: tutto il contrario. La capacità di rilanciare e dare lustro alla propria storia è piuttosto una grande innovazione. Per questo il progetto di valorizzazione dei Castelli è decisivo. Ma la bellezza non basta: dobbiamo incentivare lo sviluppo di strutture alberghiere affinché il turista possa anche soggiornare nella nostra città.

Una Bellinzona che guarda al futuro, che entra nel domani. Abbiamo una grande opportunità e non possiamo farcela sfuggire. Come accennavo, innovazione vuol dire capacità di valorizzare. Penso al progetto delle Officine che deve diventare a tutti gli effetti un luogo di educazione con l’insediamento di USI e SUPSI, di creazione di nuovi posti di lavoro grazie all’insediamento Parco svizzero dell’innovazione e di abitazione con la creazione di edifici sostenibili. A partire da questo progetto, Bellinzona deve ridefinire il suo ruolo di forza trainante dell’intero Sopraceneri.

Come padre di tre figli, vedo in questa città grandi prospettive che mi piacerebbe poter contribuire a concretizzare.

Giuseppe Gianella, candidato per il PPD al Municipio e al Consiglio comunale di Bellinzona

