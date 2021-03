Per me, che mi occupo di produrre e commercializzare con successo anche fuori Cantone prodotti a base di erbe officinali, l’importanza di saper promuovere un’economia a misura di regione è fondamentale. Lo è ancor più quando gli imprenditori sanno fare rete, collaborare, creare prodotti comuni e fidelizzare i clienti. In questo ultimo difficile anno abbiamo indubbiamente beneficiato della chiusura delle frontiere degli acquisti, ma chi ha saputo inventarsi o reinventarsi ha compreso che proprio nei momenti di crisi le occasioni vanno create e colte. Il tema, però, è davvero poco approfondito da chi è chiamato a sostenere le iniziative imprenditoriali, mentre saper valorizzare il territorio ed i suoi prodotti ha un impatto benefico a lungo termine per il sistema economico di un’intera regione.