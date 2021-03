L’emergenza generata dalla COVID-19 ci obbligherà a vere arrampicate sui vetri per far quadrare i conti tra esigenze aumentate, calo d’entrate e proposte di rilancio economico in sintonia con socialità e crisi ambientale. Alcuni esempi: per agevolare il settore turistico a Locarno sarebbe opportuno ridurre le tasse per l’uso del suolo pubblico. Nel contempo urgono progetti regionali quali, ad esempio, la valorizzazione del Grand Hôtel (monumento architettonico d’alto pregio purtroppo chiuso da decenni) facendolo diventare la sede della scuola alberghiera ticinese: siamo la regione che ospita circa il 44% degli oltre 9 milioni di turisti che il Ticino riceve ogni anno. Un luogo dove fu discusso il Patto di Locarno e che ospitò il Festival del film dal 1946 a fine anni Sessanta non può essere lasciato all’abbandono.