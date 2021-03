Una città senza parchi non è una città. New York senza Central Park non sarebbe tale, poiché non sarebbe possibile pensare di vivere solamente attorniati da cemento. A Bellinzona, purtroppo, le aree centrali sono state tutte dedicate a spazi – poco utilizzati, come piazza del Sole – che hanno una forte carenza di verde. È tuttavia vero che una città non può essere solo verde, ma deve essere un insieme di posti di lavoro, di abitazioni e di spazi aggregativi ben collegati tra loro e con funzioni precise.

È difficile quindi trovare un equilibrio che rispetti tutte queste condizioni, ma tale dev’essere l’obiettivo: rinunciare a costruire un nuovo ospedale in quanto un’ulteriore cementificazione della città vorrebbe dire non saper armonizzare le necessità sociali ed ambientali, che sono invece complementari. Alcuni edifici sono decisamente vetusti, a partire dall’ospedale San Giovanni, che piuttosto che essere «incerottato», per usare un’immagine sanitaria, andrebbe sostituito. È meglio stare al passo coi tempi e rispondere ad un bisogno di modernizzazione che a lungo termine migliora sia l’efficienza della sanità che le spese della Città e del Cantone.

Il campus scientifico è un’altra realtà che deve prendere piede: verrà sì a mancare una zona relativamente verde, ma si creeranno posti di lavoro all’avanguardia. Sarà quindi necessario che il Municipio osservi un certo equilibrio, tenendo in considerazione il fatto che un’area verde, soprattutto nei pressi di una scuola, è comunque essenziale. Su questo fronte, sarebbe importante preservare quindi le altre zone vicine a Liceo e Scuola cantonale di commercio.

È importante che questi processi di modernizzazione siano ben calibrati per le esigenze attuali e future della cittadinanza, così come per la riqualifica del quartiere delle officine, per la cui sopravvivenza abbiamo combattuto fino alla fine. Il nuovo progetto non può non considerare questioni ambientali e sociali nel suo insieme, riportando un equilibrio tra verde, spazi abitativi e nuovi posti di lavoro.

Purtroppo, a Bellinzona gli spazi puramente dedicati all’aria aperta vengono spesso lasciati in secondo piano. È necessario quindi, in ottica di ogni futura costruzione e partendo dal menzionato progetto di riqualifica del quartiere delle officine, considerare degli spazi verdi che permettano di non sentirsi soffocati dallo smog e dallo stress della vita quotidiana in città.

Il segreto per una città funzionale è quella di comprendere un po’ di tutto: sanità, posti di lavoro qualificati, spazi aggregativi e, immancabilmente, molti spazi verdi. Inoltre, non sarebbe male se tutto fosse collegato da mezzi di trasporto più adatti alle esigenze! Questo però può avvenire solamente se il Municipio e il Consiglio comunale di Bellinzona assumeranno un’impostazione progressista a tal punto da potersi imporre anche di fronte ad un colosso che porta avanti interessi privati come le FFS.

Samuel Iembo, candidato sulla lista Unità di Sinistra al Consiglio comunale di Bellinzona

