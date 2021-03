Attualmente, in Capriasca il 100% dell’energia utilizzata è di provenienza rinnovabile: idroelettrica o solare. Il fornitore è la nostra AET, di proprietà del Cantone Ticino.

Attualmente, per avere un costo inferiore dell’energia elettrica bisogna utilizzare fonti non rinnovabili: nucleare o carbone.

È facile per tutti noi sapere che energia elettrica utilizziamo. Ogni fornitore deve pubblicare sul proprio portale l’etichettatura dell’energia elettrica fornita. Le grosse aziende di distribuzione, per poter vendere ad un prezzo inferiore, forniscono una parte di elettricità prodotta con energia nucleare.

Ma quanto è disposto a pagare ogni singolo utente per non utilizzare questa energia nucleare?

Naturalmente, il miglior risparmio energetico è il non consumo, ma se vogliamo avere in tutta la casa 22°C in estate e 24°C in inverno, dobbiamo essere disposti a pagare.

Ogni singolo utente può fare la differenza

Gli amici del PLR vogliono la riduzione delle tariffe dell’elettricità cambiando fornitore. In campagna elettorale si dice sempre «quasi tutto» senza indicare che questo cambiamento implicherebbe anche un cambiamento di una parte del vettore energetico, si passerebbe perciò da 100% di idroelettrico al 33 % di fossile, nucleare.

Questo messaggio entra in collisione con i progetti che il nostro Comune sta portando avanti in questi anni. La posa di impianti fotovoltaici sugli stabili comunali e l’innovativa comunità di consumo hanno permesso una gestione ottimizzata dell’energia prodotta in loco, senza tralasciare il nuovo impianto di teleriscaldamento appena entrato in funzione.

A breve, il Comune si doterà di un’ordinanza specifica con incentivi comunali rivolti all’utilizzo di energia rinnovabile, a favore della cittadinanza.

Capriasca ha vinto il premio di «Comune Innovativo» e questi riconoscimenti non si ricevono certo utilizzando energia nucleare, ma valorizzando l’energia rinnovabile.

Altri progetti stanno nascendo e altre sfide possono essere iniziate. Con una centrale a biomassa si potrebbero utilizzare i rifiuti che rientrano nella categoria umido, oppure si potrebbero creare piccoli impianti di produzione in loco. Con questo sistema andremmo a colmare la mancanza della raccolta di questo tipo di rifiuti valorizzandoli.

La nostra Capriasca ha le risorse per aiutare il territorio, essere più verde e utilizzare meno energia fossile. Abbiamo i boschi per alimentare la nostra centrale di teleriscaldamento e il sole per i progetti che il Comune di Capriasca, con i suoi partner, porta avanti con le comunità di consumo.

L’UDC di Capriasca si batte per il territorio valorizzando i boschi sia per alimentare la centrale di teleriscaldamento, sia per la sicurezza antincendio e per il turismo creando percorsi ciclabili e pedonali nella natura.

La nostra politica è concreta ma ha anche una visione a lungo termine volta a mantenere la nostra Capriasca attrattiva ed innovativa sia per le famiglie sia per le aziende.

Arnoldo Storni, candidato per l’UDC al Municipio e al Consiglio comunale di Capriasca

