Raccontarvi in pochi caratteri le mie proposte per il Comune di Lugano è difficile. L’attuale campagna elettorale è di per sé una sfida enorme per tutti i candidati che si devono ritagliare uno spazio nei pochi a loro disposizione. Vi invito a visitare il mio sito www.stefanodias.ch per trovare più dettagli.

Ancora prima della pandemia, il Ticino e Lugano stavano vivendo un malessere dovuto a cambiamenti epocali soprattutto a livello demografico ed economico. Fino a pochi anni fa lo stesso Ufficio federale di statistica proiettava una crescita per il nostro Cantone, ma ora le nuove previsioni dicono il contrario. Nel 2016 si è concluso un ciclo positivo di forte crescita demografica che ci ha portato benessere e sviluppo economico. Potremmo anche pensare che un calo demografico non rappresenti un problema ma inevitabilmente porterà ad un invecchiamento della nostra popolazione dove i giovani sono, e saranno sempre di più, una minoranza all’interno di una realtà generazionale potenzialmente conflittuale.

Nel futuro, la Svizzera continuerà ad attirare nuovi abitanti e talenti (entro il 2050 dovremo essere 10,4 milioni) ma con forti disparità regionali. I poli delle grandi città svizzere devono attrarre nuovi abitanti attraverso modelli di sviluppo sostenibili e attrattivi per i giovani, a Lugano non possiamo permetterci di rimanere indietro. Dobbiamo essere coscienti e agire per cogliere le opportunità. Guardando i dati dell’Ufficio federale di statistica, e ci fermiamo al 2030, vediamo già una brusca decrescita. In Ticino perderemo oltre 4.000 giovani da 0-19 anni (ogni anno ca. 400 in meno), perderemo 13.000 persone potenzialmente attive tra i 20 e i 64 anni e avremo 16.500 persone in più over 65 anni. A Lugano, la politica deve promuovere ogni possibile misura per contrastare questa tendenza. Misure a favore di giovani e del mercato del lavoro. Se non invertiamo la tendenza, la Svizzera crescerà e noi perderemo popolazione.

Lugano dovrà fare di tutto per essere attrattiva da tutti i punti di vista, la concorrenza tra i vari Comuni si sposterà ben presto sulla qualità di vita che sapremo proporre e la prossima legislatura sarà fondamentale per mettere le basi programmatiche di lungo termine, attraverso Master Plan, Piani di azione comunale e iniziative tese a pianificare il futuro. Determinante in questa nuova dinamica sarà la capacità di creare una Città di qualità, adatta alle famiglie, con una buona rete viaria urbana e che sappia attrarre lavoro e giovani talenti. Insieme dobbiamo lavorare nella direzione di creare dei cluster di sviluppo di attività innovative e un ecosistema con i poli universitari ticinesi. La Città inoltre potrebbe partecipare con adeguate misure di sostegno (non solo soldi) e di accompagnamento a progetti meritevoli rendendo attrattivo il nostro territorio e la nostra città per imprenditori che creeranno posti di lavoro attraendo nuovi residenti.

Stefano Dias, candidato sulla lista PPD, GG e Verdi Liberali al Municipio e al Consiglio comunale di Lugano

