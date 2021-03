«Vuscha per nus!» No, non è dialetto ticinese, anche se gli assomiglia un po’. È romancio – la mia lingua – e non significa «Urla per noi», ma «Vota per noi». Sono d’origine grigionese e parlo lo «schwiizerdütsch» e il «putér», il romancio dell’alta Engadina. Prima al seguito della mia famiglia e poi per lavoro, ho viaggiato in tutto il mondo e parlo anche bene tedesco, inglese, francese e spagnolo. Ma da quando ho «scelto» di vivere a Porza, parlo – in Comune, con i vicini, con i compaesani che incontro per strada passeggiando con il mio cane – essenzialmente l’italiano, che ho imparato al liceo di Zuoz, aggiungendo ogni tanto anche qualche parola «da dialett».