Il 2022 del Casinò Mendrisio è cominciato all’insegna del Poker! C’era grande attesa per l’esordio del nuovo progetto targato Admiral e il week end inaugurale si è rivelato un grande successo. Nel massimo rispetto delle normative anti Covid vigenti, con accesso riservato a vaccinati e guariti, è arrivato il giorno tanto atteso dell’apertura delle porte dell’Admiral Poker Room. Dopo tanti anni di attesa, per la prima volta il Poker ha fatto ingresso nella casa da gioco “momò” e la clientela italiana e svizzera ha subito apprezzato. Innanzitutto, come annunciato, l’Admiral Poker Room ha rappresentato uno dei primi passi della svolta comunicativa e di immagine che è stata intrapresa dalla Ace Holding di Zurigo. Inoltre, il Casinò di Mendrisio ha scelto di profilare a livello High Roller l’offerta del Poker all’interno delle proprie sale. I primi tavoli aperti infatti sono stati di Texas Hold’em 2/5 per poi salire con i bui fino a 5/10. Il primo giorno ha fatto registrare il tutto esaurito ai 4 tavoli messi a disposizione della clientela. E non sono mancate corpose waiting list. Il Poker Cash Game viene offerto tutti i giorni in una sala collocata proprio al centro della casa da gioco, dalle ore 15 fino alle 5. A fine gennaio sarà poi la volta del primo torneo organizzato all’interno del Casinò di Mendrisio. Si tratterà di IPO, acronimo di Italian Poker Open, un brand che tra Campione e Lugano ha scritto le pagine più importanti del Poker a livello ticinese. IPO è un torneo di fama internazionale e andrà in scena dal 24 al 30 gennaio con un buy-in di 1.100 euro. L’Admiral Poker Room darà tuttavia la possibilità di partecipare a IPO anche con buy-in più accessibili a tutti: infatti nei primi due giorni della kermesse, il 24 e il 25 gennaio saranno in programma due satelliti da 120 euro con 10 ticket garantiti ciascuno. Tutte le info sul Cash Game quotidiano e sui tornei dell’Admiral Poker Room si possono trovare sul sito www.admiralpoker.ch