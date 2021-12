A Mendrisio un Black Jack da oltre 128mila Euro!

“21 vittoria, grande baldoria”: prendiamo in prestito la celebre frase del film “21” che ha scritto la storia del Black Jack per descrivere l’incredibile pomeriggio di un fortunato giocatore del Casinò di Mendrisio. Il suo 2021 si è concluso con un “Black Jack” da oltre 128mila Euro!

È stato nel giorno di S. Nicolao che a uno dei giocatori, lanciatosi alla rincorsa del ricco premio, è toccata la fortuna di portarsi a casa un Jackpot di tutto rispetto di ben 128.500 Euro che, arrotondato dal bonus “envy” (pagamento riservato per chi punta sul Jackpot ma non realizza la puntata vincente sul suo box e che il giocatore ha potuto incassare perché giocava su più box) è salito a 130.000 Euro tondi.

Diversi gli inseguitori in lizza per il maxi Jackpot da circa una settimana ma per uno di loro saranno giorni di festa in tutti i sensi. Un “21” che rende indimenticabile proprio l’ultimo mese del 2021.