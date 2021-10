Abbandonare la zona di comfort e ampliare gli orizzonti

Corea, Kashmir, Kosovo: complessivamente in 19 Paesi teatro di guerre e conflitti vi sono militari svizzeri attualmente impiegati a favore del promovimento della pace. Il contesto militare internazionale rappresenta una scuola ideale per acquisire esperienza di vita e all’estero. Allo stato attuale circa 280 svizzere e svizzeri prestano un servizio a tempo determinato nell’ambito di 15 missioni multinazionali distribuite su quattro continenti. Operano in qualità di osservatori militari tra le ripide vette del Kashmir, in veste di specialisti di banche dati nello sminamento nelle sabbiose distese del Sahara occidentale spazzate dal vento, oppure come membri di un team di collegamento nella calura estiva della Bosnia ed Erzegovina.



La varietà arricchisce la quotidianità

Un esempio di come sia avvincente il promovimento della pace è dato dall’impiego in Kosovo. Da aprile 2021 con 195 soldati è l’impegno maggiore in termini di personale del contingente SWISSCOY stazionato in Kosovo da oltre 20 anni. Tale impiego riunisce anche il ventaglio più ampio in fatto di funzioni: tra l’altro vengono fornite prestazioni nel quartiere generale della Kosovo Force (KFOR), nell’ambito dell’assistenza medica, a livello amministrativo, organizzativo, artigianale e logistico, del trasporto aereo e su strada, nell’eliminazione di munizioni inesplose e nell’osservazione della situazione. Le attività dei Liaison and Monitoring Team (LMT) che curano il contatto con la popolazione e con i funzionari provenienti dagli ambiti più disparati della società locale assumono un ruolo centrale. Ciò li rende «gli occhi e le orecchie» della KFOR, una sorta di sistema di preallarme per il comando della missione. In Bosnia ed Erzegovina i Liaison and Observation Team (LOT) svolgono una funzione simile in due ubicazioni.

Spesso tra i membri degli LMT o dei LOT si incontrano persone che hanno seguito degli studi a indirizzo umanistico. Le conoscenze che hanno acquisito durante gli studi in materia di scienze politiche, storia o anche etnologia, possono rappresentare un notevole valore aggiunto per questi team di osservazione, poiché a seconda dei casi possono valutare in modo più differenziato le informazioni degli interlocutori locali.



Un elemento distintivo nel curriculum vitae

A prescindere dalla situazione di vita in cui ci si trova, gli impieghi nel promovimento della pace sono arricchenti per l’esperienza di vita e per quella professionale. Si prestano in ugual misura per un riorientamento professionale, un periodo sabbatico o un anno transitorio. Infatti, all’attività variata e impegnativa si aggiunge lo scambio a livello personale e professionale con persone provenienti da altre culture. Grazie alla solida istruzione e al contesto lavorativo internazionale vengono acquisite nuova capacità e approfondite quelle esistenti. Si ha la possibilità di praticare le lingue straniere, costituire una rete di relazioni internazionale e, nel contempo, di fornire un contributo alla pace.



Il vostro impegno conta!

Se per le missioni ONU è richiesto almeno un grado di primotenente, nei due Paesi dei Balcani è possibile svolgere un impiego già a partire dal grado di soldato. Le donne che non hanno assolto la scuola reclute ma che dispongono di una qualificazione civile adeguata possono svolgere determinate funzioni. Una panoramica comprendente tutte le descrizioni dei posti, le informazioni concernenti le missioni e le possibilità per partecipare a un evento informativo virtuale per un impiego all’estero nell’ambito del promovimento della pace è disponibile sul sito Internet www.esercito.ch/peace-support .