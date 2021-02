Sesto Elemento SA si occupa di commercio all’ingrosso e al dettaglio di gioielli e pietre preziose certificate tramite l’online-shop www.hdex.ch e presso il proprio showroom di Lugano.

Rispetto ai commercianti tradizionali, il titolare Dario Cominotti ha determinato una linea di selezione del prodotto e prezzatura estremamente innovativa e trasparente. Sia i gioielli che le pietre in stock o sull’ordine, vengono proposti con tre differenti modalità:

ACQUISTO EXPRESS: “Diamanti a chiaro prezzo”, una formula perfetta, trasparente e chiara. I migliori diamanti certificati disponibili presso le borse mondiali, anche se incassati in meravigliosi gioielli, sono forniti con un forte sconto dal Listino Rapaport, al prezzo di acquisto della Sesto Elemento stessa più un margine fisso del 9.99% all-in. Il prezzo al dettaglio che deriva da questa regola è semplicemente imbattibile.

ACQUISTO AGEVOLATO: “Senza pensieri, un passo alla volta”, dedicato a chi desidera acquistare senza dover affrontare il saldo dell’importo totale al momento dell’ordine. Tutto questo è possibile grazie ad un piano di pagamento agevolato e senza interessi, dilazionabile in un tempo da 3 a 12 mesi. Sesto Elemento si impegna per consentire, ad un pubblico più ampio possibile, un acquisto prezioso al miglior rapporto qualità prezzo.

DIAMANTI PRO: Un prodotto per i clienti più esigenti e smaliziati. Tutti i diamanti, sia sciolti che montati, venduti al prezzo indicato dal RAPAPORT DIAMOND REPORT, vengono dotati di uno speciale QR code. Tramite la APP brevettata da Sesto Elemento (IOS e ANDROID), è possibile salvare e seguire l’andamento del valore di ogni singolo diamante. Il tutto con riacquisto garantito pronto cassa.

Con questa formula un bene fisico si trasforma in un cripto diamante, ma la garanzia reale sottostante resta sempre nelle mani del cliente.

La ditta propone gioielli classici con pietre certificate. Consultando il sito troverete una grande varietà di anelli, collane, orecchini e bracciali, oltre ad una piccola selezione di orologi di prestigio.

I collaboratori potranno accogliervi nello showroom di Lugano per una vendita ad personam: ogni visita dovrà essere concordata a priori per motivi di sicurezza e potrete chiedere consiglio direttamente al titolare su specifico appuntamento.

Dario Cominotti è un diamantaio rinomato, accreditato presso la Borsa Diamanti di Ramat Gan -Tel Aviv in Israele www.en.isde.co.il

Sesto Elemento nasce dalla sua visione: è stata pensata, creata e sviluppata per diventare quella che è oggi una realtà fortemente considerata nel mercato all’ingrosso. L’azienda intrattiene relazioni d’affari ai massimi livelli del settore in tutto il mondo, ma è anche un portale online e offline che permette a chiunque di accedere alle pietre preziose più ambite finalmente al giusto prezzo.

L’attività affonda le sue radici nei lontani anni ‘60 con i primi passi mossi dal padre del titolare, ma approda a Lugano, nel piccolo grande Ticino in cui Dario Cominotti ha stabilito la sua casa dal 2012.

La Sesto Elemento vi invita a metterla alla prova, non teme rivali sul fronte del prezzo, offrendo qualità certificata e affiancando il massimo impegno nel servizio.