Aperto il nuovo Al Porto di Bellinzona



La nota Confiserie Al Porto, una realtà aziendale ticinese ben radicata nel territorio da oltre 50 anni, ha aperto a Bellinzona, di fronte alla stazione, un nuovo elegante negozio con un accogliente Café con terrazza. E’ aperto 7 giorni su 7, dalle ore 7.00 alle 19.00, per trascorrere piacevoli momenti e per scegliere in un mondo di infinite prelibatezze la creazione Al Porto preferita.



Al centro del negozio si trova l’attraente bancone di presentazione di 7 metri di lunghezza, dove sono accuratamente esposte le deliziose e inconfondibili creazioni Al Porto, da asporto o da gustare sul posto. Nell’accogliente e luminoso Café sono disposti 50 posti a sedere interni, come pure 47 posti sulla soleggiata terrazza.

Il porticato è stato ricreato nel rispetto dell’architettura originale nello stile delle ville neoclassiche. In una nicchia ad arco, sopra l’entrata, si trova la statua di Cerere (da cui il termine cereale), dea romana dei raccolti.

Quale miglior auspicio per il nuovo Al Porto Bellinzona, con la sua attività così inscindibilmente legata al raccolto e alla bontà dei prodotti della natura?



L’innovativa e dinamica Confiserie Al Porto, con una produzione creativa-artigianale a Tenero, gestisce sette negozi, Café e Ristoranti a Locarno-Muralto, Ascona, Lugano e adesso anche a Bellinzona, offrendo lavoro a oltre 110 collaboratori/trici che ogni giorno si prodigano per deliziare gli stimati ospiti.



www.alporto.ch