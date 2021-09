Vincete un esclusivo weekend a Barcellona per provare la CUPRA Born insieme alla star del FC Barcelona Ana-Maria Crnogorèeviæ.





Arriverà presto. La nuova CUPRA Born, il primo modello completamente elettrico di casa CUPRA. La CUPRA Born è l’incarnazione di stile, design e prestazioni elettriche senza precedenti. A differenza di qualsiasi altro veicolo elettrico, la CUPRA Born si spinge oltre i limiti e conquista sia con gli interni che con gli esterni. Porta avanti il linguaggio stilistico coerente di CUPRA senza scendere a compromessi e coniuga sostenibilità dinamica e innovazione pionieristica. La nuova CUPRA Born è ordinabile fin da subito nella serie speciale limitata «Los Primeros» e, a partire da novembre, attirerà tutti gli sguardi sulle strade svizzere.



Siate tra i primi a provare la nuova CUPRA Born a Barcellona nell’ambito dell’esclusiva iniziativa di test drive «Are you a BORN Driver?». Nella patria di CUPRA vi accoglierà niente meno che la testimonial di CUPRA e star del FC Barcelona Ana-Maria Crnogorèeviæ. È stata la prima giocatrice svizzera a realizzare il proprio sogno d’infanzia e, oltre a entrare a far parte della squadra femminile del FC Barcelona, alla prima stagione insieme alle sue compagne è riuscita a conquistare il triplete (Champions League, campionato spagnolo e coppa spagnola). Insieme ad Ana-Maria, 3x2 vincitori del concorso proveranno la nuova CUPRA Born sulle strade della sua patria a Barcellona e conosceranno di persona la simpatica calciatrice originaria di Thun, che non solo fornirà dettagli sui prezzi del primo modello completamente elettrico di CUPRA, ma svelerà anche alcuni segreti che solo un eroe locale di Barcellona può rivelare. E non è tutto: potrete anche partecipare a un’emozionante visita guidata del leggendario stadio Camp Nou. Qui, nel museo del FC Barcelona, respirerete la storica aria vincente di uno dei club più leggendari al mondo e, per concludere in bellezza, assisterete anche dal vivo a una partita del FC Barcelona. Ulteriori informazioni sul programma, sulle condizioni di partecipazione e naturalmente sulla nuova CUPRA Born sono disponibili su cupraborn.ch.



Cosa state aspettando? Partecipate subito al nostro concorso e, con un pizzico di fortuna, potrete diventare i primissimi test driver della CUPRA Born.