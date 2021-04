Banca Raiffeisen Lugano si rinnova!

Informiamo che, al fine di poter rinnovare la nostra sede, i nostri uffici – così come le salette per la clientela – verranno temporaneamente trasferiti in Via Pretorio 13.



Lo spostamento avrà luogo nel periodo 6-10 aprile 2021; rammentiamo che per ogni necessità resta altresì pienamente operativa l’agenzia di Pregassona, ubicata in Via Ceresio 55.



Durante tutto il periodo dei lavori gli sportelli resteranno in funzione presso l’attuale sede; sarà inoltre garantito l’accesso alle cassette di sicurezza.



I recapiti postali, telefonici così come gli indirizzi email non subiranno modifiche.