Nell’ambito di una serie di donazioni avvenute a fine 2021 per sostenere realtà operanti sul territorio Ticinese, BancaStato ha deciso di dare un proprio importante contributo di CHF 10’000 alla nostra Fondazione.

La consegna del simbolico assegno da parte del presidente della Direzione generale dell’istituto finanziario, Fabrizio Cieslakiewicz, a Luca Cereghetti è avvenuta negli scorsi giorni a Bellinzona. I fondi serviranno in particolar modo a sostenere le attività previste nel 2021 a favore delle famiglie ticinesi. A nome di tutta la fondazione un sentito ringraziamento a BancaStato per questo importante gesto.