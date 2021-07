Se siete ancora insicuri sull’affidabilità dei prodotti biologici e vi state chiedendo se acquistarli o meno, ecco le ragioni per comprare biologico!



Biologico uguale controllo

Le aziende che producono biologico sono molto controllate e sottoposte a severe normative che vietano l’utilizzo di sostanze chimiche e mirano a tutelare il consumatore per primo che può così acquistare in totale sicurezza.



Biologico uguale passione

A causa delle severe normative, dei controlli e di molti altri fattori, produrre biologico è faticoso. Chi lo fa è convinto delle proprie azioni, ama la natura e vive rispettandola.



Biologico uguale rispetto

Se ami il pianeta e l’ambiente, cerca prodotti coltivati nel loro rispetto e senza l’utilizzo di sostanze che possano essere dannose anche per la tua salute.



Biologico uguale Bere Sano

I prodotti biologici sono sani, sono naturali e rispettano la stagionalità, offrendoti quindi uno stile di vita più sano ed in sintonia con la natura.



Biologico uguale qualità

Qualità di prodotto e di vita perché scegliere biologico, oggi, significa anche salvaguardare il futuro tuo e quello dei tuoi figli.



Rigorosi controlli e certificazioni

L'italia ha fatto ha investito molto nella qualità per promuovere il made in italy nel settore enovinicolo. Gli enti certificatori sono diventati molto rigidi nell’applicazione delle direttive europee. Gli organismi di controllo che certificano le produzioni di vino e d’olio distribuiti da Barone Piraino sono «Bioagricert» e «SuoloeSalute».

Ma non solo: Barone Piraino ha recentemente ricevuto anche la certificazione di prodotto vegano dall’Ente nazionale «veganOK» con la qualifica di Excellent, un ulteriore riconoscimento della qualità e serietà con cui barone Piraino si propone al mercato Svizzero.



Cosa si intende per “Vino Vegano”?

Benché possa sembrare strano che il vino non sia già di per sé un prodotto vegano (ovvero che non contenga al suo interno ingredienti di origine animale e che non sia il frutto esclusivo del lavoro dell’uomo), in realtà non lo è affatto. Il vino potrebbe contenere tracce di sostanze non ammesse dall’alimentazione vegana come albumina, caseina, lisozima, colla di pesce e altri addensanti di derivazione animale.



Per avere quindi la certezza che un vino contenga unicamente materie prime di origine vegetale e sia dunque totalmente privo di sostanze ricavate dalle uova e dal latte, non c’è altro modo che affidarsi all’autorevolezza delle certificazioni alimentari a cui sono sottoposti i prodotti di Barone Piraino. Un vino vegano conterrà esclusivamente, sia all’interno che all’esterno, sostanze di origine non animale. Anche i processi di imbottigliamento e di confezionamento del vino devono essere eseguiti infatti senza l'ausilio di materiali, come ad esempio colle ed imballaggi, ottenuti da fonti animali, come nel caso dei vini e oli di Barone Piraino.

www.baronepiraino.ch