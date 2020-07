BELOTTI OtticaUdito ha voluto supportare il Lions Club Lugano nel Programma di Raccolta e Riciclaggio di Occhiali da Vista, attività che nel 1994 è entrata a far parte dell’attività ufficiale di servizio del Lions Club International. Lions Club Lugano ha raccolto 1719 paia di occhiali che verranno fatti confluire verso il Centro di Riciclaggio di Chivasso dove verranno puliti, riparati e classificati a seconda della gradazione e quindi distribuiti in vari Paesi del mondo, dall’Africa all’Asia. Il contributo di BELOTTI OtticaUdito, che si è concretizzato con la consegna a Lions Club Lugano di oltre 300 paia di occhiali da riciclare, vuol testimoniare oltre alla sensibilità dell’azienda per le tematiche collegate alla tutela dell’ambiente e al riutilizzo dei materiali, il profondo senso di solidarietà nei confronti dei meno fortunati del mondo. Secondo una stima dell’Organizzazione Mondiale della Sanità infatti, la vista di circa un quarto della popolazione del mondo può essere migliorata con l’utilizzo di lenti correttive ma purtroppo nei Paesi più poveri, ancora oggi, un esame della vista arriva a costare quanto il salario di un mese. BELOTTI OtticaUdito, entusiasta dell’operazione, sta già pensando ad ulteriori consegne di occhiali usati per supportare ulteriormente il Programma del Lions. https://belottiswiss.com/



LA STORIA

Nel 1988 Nadia e Silvano Belotti aprono il primo Centro BELOTTI OTTICAUDITO a Bellinzona. Da allora l’apertura di nuovi centri nelle più prestigiose strade dello shopping ticinese è proseguita senza sosta. L’azienda conta oggi 10 Centri, ubicati ad Ascona, Bellinzona, Biasca, Cassarate, Chiasso, Locarno, Lugano, Mendrisio, Molino Nuovo e Paradiso, ma lo sguardo è rivolto anche ad altre aree della Confederazione Svizzera.



BELOTTI è leader di mercato in Ticino e primo riferimento per esigenze visive ed uditive. Per la Vista, occhiali correttivi, da sole, lenti a contatto, liquidi integratori, esame professionale della vista e qualsiasi altra soluzione legata al benessere visivo. Per l’Udito, i migliori apparecchi acustici, esame professionale dell’udito e soluzioni audiologiche individuali. Nel format dei cinque sensi BELOTTI e nel percorso multisensoriale lungo il quale viene accompagnato il cliente, Vista e Udito si completano con l’esperienza Olfatto, grazie ad una selezione di proposte di essenze di profumeria artistica, con il Tatto attraverso una collezione di accessori e complementi in preziosa pelletteria ed infine con il Gusto, attraverso un’area dedicata a coccolare il cliente con il caffè della migliore tradizione italiana, spumanti pregiati e tisane di nicchia.



PASSIONE, INNOVAZIONE, PERSONE, STILE sono i valori che contraddistinguono da sempre il mondo BELOTTI OTTICAUDITO.