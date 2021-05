BISBINO: È ARRIVATA LA BIRRA MATTA BLANCHE

La famiglia Bisbino si allarga con l’arrivo di una seconda Birra Matta, speciale, la Blanche!



Matta Blanche é una birra ad alta fermentazione molto delicata e leggera. Non viene filtrata e rimane leggermente torbida. Si distingue per il colore giallo pallido e una bella schiuma bianca e persistente.



L’utilizzo del fumento le conferisce quel tipico sapore leggermente acidulo, che unito alle note agrumate e speziate rendono Matta Blanche particolarmente fresca e dissetante.



Per festeggiare il suo arrivo i ragazzi del Bisbino hanno pensato a tre offerte combinate con la nostra Birra Matta Bionda, i bicchieri di Birra Matta, il nostro cavatappi e soprattutto, la nuovissima Borsa Birra Matta.



Trovate tutte le offerte a questo link: https://shop.bisbino.ch/collections/birra



Non fatevi scappare tantissime altre offerte che trovate sempre su: https://shop.bisbino.ch con pacchi per le vostre grigliate, pacchi con Amaro Generoso e Gin Bisbino e tanto altro ancora.