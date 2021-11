Arriva San Martino e i ragazzi del Bisbino lo festeggiano nel loro bellissimo Magazzino: Sabato 13 novembre 2021, una giornata in amicizia durante la quale si potranno gustare i prodotti della gamma Bisbino, scoprire in anteprima le nuove proposte box regalo e fare anche degli acquisti.

Sabato 13 novembre 2021 dalle 10 alle 18 a Novazzano. In Via Roncaglia 7, San Martino, in magazzino, chez Bisbino.

Durante la giornata si potranno provare tutti i prodotti locali Bisbino e assistere a una distillazione dimostrativa da parte della distilleria Jelmini di Mendrisio. Officina Street food si occuperà delle proposte gastronomiche con prodotti biologici di Sagno e Seseglio. Si potrà anche provare la fondue gin gin di Formaggiusto. Insomma tantissime attività accompagnate dalla musica di Sista Disasta!

Le nuove proposte di Bisbino che si potranno gustare in anteprima sono caraterizzate dalla prima esperienza produttiva alla Masseria di Seseglio, una nuova terra, dove coltivare, esplorare e creare nuovi prodotti. Il Bisbino ha allargato i propri orizzonti con delle proposte nuove e caratterizzate, come sempre, dal legame con il territorio inteso da una parte come la terra ma anche con altre aziende attive nella regione. Il territorio, come fil Rouge della produzione e della proposta.

In particolare nella fattoria di Seseglio, grazie al coinvolgimento dell’apicoltore bio Ivano Lurati, sono state posate nel 2021 diverse arnie. Le api, il cui ruolo è fondamentale per garantire il mantenimento della biodiversità, hanno regalato un miele unico e prezioso.

Altra novità, è un nuovo gusto di cioccolato, prodotto in Ticino da Chocolat Stella, nasce dall’idea di abbinare al Gin Bisbino il caffè bio ed equosolidale di Caffè Chicco d’Oro.

Non mancano come sempre le proposte legate ai nostri prodotti e ai loro ingredienti, con diversi box combinati. Una vasta scelta di prodotti che potranno soddisfare qualsiasi palato. La voglia di avere sulla tavola di casa dei prodotti intimamente legati al Ticino e alla realtà in cui viviamo.

Tutte le proposte del catalogo saranno disponibili sia online sul nostro https://shop.bisbino.ch e anche presso tutti i vostri distributori di fiducia e saranno disponibili dal 15 novembre 2021 per potervi facilitare la scelta dei vostri regali natalizi.

Per qualsiasi domanda non esitate a contattarci a [email protected]: per i prezzi, i termini di pagamento e consegna, e per tutto quello che riguarda anche la possibilità di fare regali aziendali.