Sabato 8 maggio presso i concessionari Emil Frey di Lamone e Balerna potrete immergervi nel mondo BMW partecipando al BMW Drive Experience Day, in collaborazione con BMW Motorrad Gardel.



Dalle 9:00 alle 13:00 potrete provare su strada l’auto o la moto dei vostri sogni. A disposizione ci sarà un’ampia gamma di modelli e personale qualificato per rispondere a tutte le vostre domande.



Siete pronti per una mattinata all’insegna di emozionanti prove su strada?



Emil Frey Lamone e Balerna vi aspettano: scoprite il piacere di guidare BMW!