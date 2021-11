Nel 2020 il mercato degli investimenti sostenibili ha confermato una crescita a due cifre.

Come mostra l’ultimo studio di Swiss Sustainable Finance (SSF), il volume degli investimenti sostenibili in Svizzera ammonta a 1’520,2 miliardi di franchi, con un incremento del 31% rispetto all’anno precedente.

Anche BPS (SUISSE) ha intrapreso il percorso nella sostenibilità degli investimenti con l’applicazione di criteri di sostenibilità all’interno del proprio processo di investimento, con indubbi benefici per la clientela. Al contempo l’offerta di prodotti e servizi risulta più attrattiva e adeguata alle tendenze del mercato.

Dal 2019 proponiamo profili di gestione patrimoniale in fondi con approccio ESG – Environmental, Social, Governance – ovvero sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale e dell’organizzazione e governo societari. Nei portafogli gestiti sono presenti per esempio fondi orientati al cambiamento climatico, ai green bond o all’uguaglianza di genere. I temi sostenibili proposti non sono statici, possono variare a seconda della loro “attrattiva” finanziaria.

In futuro nei portafogli di BPS (SUISSE) verrà data maggiore esposizione alla componente ambientale, in quanto siamo convinti che essa sia destinata a modificare e influenzare positivamente l’economia mondiale nei prossimi anni e, probabilmente, decenni.

Di conseguenza, il processo di investimento è in corso di affinamento in logica di integrazione dei criteri ESG per ampliare ulteriormente la gamma di prodotti messi a disposizione della clientela, sia tramite i comparti della Popso (Suisse) Investment Fund SICAV, www.popsofunds.com, che attraverso i mandati di gestione e i servizi di Investment Advisory.

I vantaggi dei fondi sostenibili sono molteplici: selezione indipendente dei migliori strumenti di investimento, ampia diversificazione, monitoraggio del rischio, investimento scaglionato nel tempo e accesso alla liquidità.

Piani di Accumulo in Fondi anche in veste “green”

Per coloro che desiderano avvicinarsi al mondo dei fondi segnaliamo i nostri Piani di Accumulo in Fondi.

Una soluzione di risparmio versatile e lungimirante che permette, già con piccoli importi mensili, di investire in uno o più fondi comuni d’investimento, anche con un occhio di riguardo alla sostenibilità (fondi ESG).

Compatibilmente con le risorse ed esigenze personali, potete definire liberamente la parte di risparmio che desiderate investire periodicamente.