C-infinito è un’azienda specializzata nella riqualifica di ambienti interni, esterni ed imbarcazioni con la tecnica del wrapping. Infatti è possibile rivestire l’esistente di ambienti indoor ed outdoor con pellicole e laminati adesivi 3M di alta qualità con l’obiettivo di rinnovarlo, scegliendo un nuovo colore o una nuova finitura.

I vantaggi del rivestimento con i laminati 3M DI-NOC sono, in primis il riutilizzo dell’arredo esistente, evitando così la problematica di smontaggio e spedizione della mobilia per verniciatura o riparazione verso l’esterno (ad esempio ad un falegname); altro punto fondamentale da evidenziare è che l’attività può continuare a rimanere attiva anche durante i lavori di “refit”, i quali non creano né polvere nè odori fastidiosi.

I servizi offerti da C-infinito sono dedicati sia ai privati (ville, case private, appartamenti), sia alle attività commerciali, come studi medici, dentisti, farmacie, concessionari, negozi di abbigliamento, ospedali o case di cura, ecc.

Grazie a C-infinito è possibile riqualificare rivestendo con laminati 3M:

- arredamenti interni e complementi d’arredo

- arredamenti per uffici, hotel, bar, mense, ristoranti e ospedali

- cabine ascensori (porte e interni cabina ascensore)

- scafi e arredi interni imbarcazioni

C-infinito posa inoltre pellicole per la protezione solare, decorative per vetri, e pellicole con stampa personalizzata, scritte adesive aziendali e pubblicitarie, realizzazione di totem e insegne pubblicitarie.



L’azienda punta soprattutto sulla qualità del lavoro e sulla disponibilità a 360° verso i propri clienti.



La mission aziendale infatti è “COVER YOUR LIFE” ovvero rivestire a 360° gradi gli ambienti circostanti dei nostri clienti.



Nel portfolio clienti, sono presenti aziende prestigiose come: EOC, Casinò Lugano, Guess, AeroLocarno, Poroli Special Boat, Corner Bank, Navigazione Lago Lugano, BPS, Schindler e molti altri.



Per maggiori informazioni: www.c-infinito.ch