I Casinò Admiral di Mendrisio e Locarno hanno “rilanciato” con il Poker! Sono stati infatti introdotti i Jackpot Progressivi ai tavoli di Ultimate Texas Hold’em per tutti i giocatori che riescono a realizzare la fatidica Scala Reale, il punto massimo del gioco più popolare del mondo. L’implementazione del Jackpot Royal Flush risale al 2019, ma a causa della doppia chiusura generata dalla pandemia, non si erano ancora registrate importanti vincite ai tavoli di Poker. Invece negli ultimi mesi, dopo la riapertura di aprile, si sono susseguite numerose Scale Reali che hanno fatto gioire gli appassionati del Texas Hold’em. La vincita più corposa risale a poco più di un mese fa e corrisponde a oltre 130.000 franchi! Ma a settembre il Jackpot Scala Reale è scattato altre due volte, per vincite rispettivamente di 23.300 CHF e 11.700. Insomma l’Ultimate Texas Hold’em nelle case da gioco Admiral del Canton Ticino sta prendendo piede e se ne sono accorti anche i giocatori. E se il mese appena terminato ha visto due Scale Reali a Mendrisio, chissà che a ottobre non scatti per la prima volta il Jackpot Royal Flush anche a Locarno? Quello del Poker non è nemmeno l’unico progressivo dei due Casinò ticinesi. Infatti è da tempo presente il Jackpot anche nei tavoli di Blackjack che, solo a Mendrisio, ha generato vincite per oltre 100.000 franchi negli ultimi due anni. Nella casa da gioco del Sottoceneri i “tavoli” la fanno sempre da padroni e il trend si è confermato anche dopo la riapertura post lockdown. Soddisfacenti anche i risultati del mese di settembre durante il quale sono entrate in vigore le nuove limitazioni legate alle misure di sicurezza contro la diffusione del Covid-19. Ai Casinò di Mendrisio e Locarno è possibile accedere solo se muniti di Green Pass, Certificato Covid oppure “tampone” negativo. All’ingresso dell’Admiral di Mendrisio è stata allestita una postazione apposita per consentire a tutti i giocatori di sottoporsi al test antigenico in modo rapido ed economico.