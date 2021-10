Cinque perle targate UNESCO per viaggiatori a caccia di tesori

Dal 2021: paradisiaci paesaggi tropicali a sud-ovest

A luglio 2021 altre quattro località, situate nell'estremo sud dell'arcipelago giapponese, sono state designate patrimonio mondiale naturale UNESCO. Due di loro si trovano nella prefettura di Okinawa : la regione di Yanbaru , con le sue foreste di mangrovie e le sue spiagge, e l'isola Iriomote , parte dell'arcipelago Yaeyama, vicino a Taiwan. Amami Oshima e Tokunoshima , invece, fanno parte della prefettura di Kagoshima , situata a nord di Okinawa. Quattro siti per 43 000 ettari di rigogliose foreste subtropicali, fiancheggiate da bianche spiagge e affascinanti mondi sottomarini.



Le alpi sul mare

È quasi rotonda e, nel 1993, circa un quinto della sua superficie è stata designata patrimonio mondiale naturale UNESCO:  È l'isola di Yakushima , situata a circa 60 chilometri dalla prefettura meridionale di Kagoshima . Poiché sei delle sue cime superano i 1800 metri – tra cui il Miyanoura-dake, la vetta più alta della regione di Kyushu –, questo paradiso montano di granito viene anche chiamato “le alpi sul mare”. Qui prosperano contemporaneamente piante delle zone subtropicali e di quelle temperate fredde. E siccome può piovere a catinelle, la gente del posto scherza sul fatto che piove 35 giorni al mese. Uniche sono le foreste di cedri, casa del cedro più antico del mondo, che si dice abbia tra 2172 e 7200 anni.



Immergersi nelle foreste vergini di Yakushima

Verso nord: escursioni nella più grande foresta di faggi del Giappone

In Giappone esiste un altro sito patrimonio mondiale UNESCO che sorge intorno a una foresta primordiale. Si chiama Shirakami Sanchi ed è la più grande foresta di faggi incontaminata del suo genere. Risale all'ultima era glaciale, cioè a circa due milioni di anni fa e si estende sulle due prefetture settentrionali di Aomori e Akita . È il luogo ideale per chi ama il trekking e le escursioni più lunghe – non solo in autunno, quando le foglie si colorano di rosso. Mete particolarmente consigliate sono la Valle di Mase, le Cascate di Anmon e la Gola di Daira-kyo.



Per patiti del trekking: la catena montuosa di Shirakami Sanchi nella regione di Tohoku

La natura selvaggia e la magia dei vulcani di Shiretoko

Shiretoko , situata sulla punta nordorientale di Hokkaido , è stata dichiarata patrimonio mondiale naturale UNESCO nel 2005. Una catena montuosa di tipo vulcanico, con i vulcani Iozan e Rausu che emettono getti di vapore, si estende lungo il centro della penisola. Questo paesaggio si presenta frastagliato e selvaggio soprattutto presso la costa, dove scogliere alte fino a 100 metri costituiscono l'habitat ideale per uccelli rari quali il gufo pescatore di Blakiston o l'aquila di mare di Steller. Nell'entroterra, invece, si snoda un'estesa rete di sentieri escursionistici che conducono a laghi e altipiani vulcanici.



Un luogo di contrasti: Shiretoko, nello Hokkaido

Le Galapagos dell'Asia: le 30 isole di Ogasawara

A 1000 chilometri a sud dell'isola principale del Giappone e a 25 ore di traghetto da Tokyo incontriamo le 30 isole Ogasawara . Le “Galapagos dell’Asia” coprono una superficie di circa 8000 ettari; oltre 190 specie aviarie in via di estinzione, tra cui la volpe volante Bonin, trovano rifugio su queste isole spesso disabitate. Un’escursione in questo paradiso naturale permette di scoprire più di 400 specie vegetali autoctone. Nelle cristalline acque oceaniche che lambiscono le spiagge dell'arcipelago nuotano capodogli e megattere, il cui canto può essere ascoltato attraverso un microfono subacqueo. Chi vuole nuotare con i delfini, invece, può farlo al porto di Futami, a Chichijima .



Gli esploratori che vogliono muoversi in modo sostenibile, fuori dai sentieri battuti, ameranno questi luoghi meravigliosi targati UNESCO in Giappone, così come apprezzeranno i numerosissimi Onsen , dove potranno rilassarsi dopo una giornata di escursioni immersi nelle loro acque dalle proprietà curative.



In breve: Per scoprire tutti i siti del patrimonio naturale e culturale mondiale UNESCO in Giappone.

