Parigi è da sempre stata un punto di riferimento per quanto riguarda moda, stile e abbigliamento. È qui che nascono le tendenze di domani, anche in fatto di auto. Soprattutto quando entra in scena Citroën e sfilando mostra tutta la sua eleganza sulle nostre passerelle cittadine. Il costruttore francese è sempre stato il trendsetter per antonomasia, sia per quanto riguarda la carrozzeria che per quanto concerne le prestazioni. E lo è, senz’ombra di dubbio, ancora oggi. Citroën ne sta dando ancora una volta prova in modo sorprendente e invita a visitare i suoi showroom all’insegna di un motto che stuzzica la curiosità.

Ë Week. Ë Chic!



Affascinante ed elegante, anticonformista ed individuale, intelligente e avveniristica: questa è l’elettromobilità del futuro vista con gli occhi di Citroën. Ci attende un futuro emozionante e al contempo elettrizzante. E tu puoi viverlo già ora, dal 14 al 19 marzo 2022. Infatti, per sei giorni, presso i concessionari Citroën che con ottime probabilità vantano la più seducente gamma di modelli elettrici in tutta la Svizzera, ti attende un programma all’insegna del motto: Ë Week. Ë Chic!

Sei modelli completamente elettrici



Dopotutto, questa collezione di modelli elettrici è davvero molto attraente in termini di design, versatilità e funzionalità. Come la nuova Citroën ë-C4, che unisce l’eleganza e la dinamica di una berlina con la robustezza e la potenza di un SUV. Il suo design anticonformista è un vero e proprio «plus» per gli amanti dell’extra-ordinario. Oppure il nuovo Citroën ë-Berlingo, il fenomeno compatto in materia di spazi, perfetto per giovani famiglie o per i fan degli sport che richiedono molte e/o grandi attrezzature. Citroën ë-SpaceTourer, invece, ha spazio fisico da vendere per qualsiasi attività e la sua versatilità fa di questo van compatto l’alleato perfetto per affrontare la vita di tutti i giorni. Ma anche in termini di veicoli commerciali il costruttore francese sa il fatto suo. Ad esempio, il Citroën ë-Berlingo Van, il Citroën ë-Jumpy e il Citroën ë-Jumper sono al servizio di tutte le aziende che vogliono contribuire in modo sostenibile al miglioramento del nostro clima.

Due modelli Plug-in-Hybrid



Chi desidera guidare a emissioni zero in città, ma non vuole rinunciare alle qualità di un motore a combustione nelle lunghe distanze, non può assolutamente perdersi la nuova Citroën C5 X Plug-in Hybrid e il SUV Citroën C5 Aircross Plug-in Hybrid. Entrambi i veicoli pongono l’accento su fascino, individualità e anticonformismo e sanno bene come stupire grazie alla loro spaziosità e comodità.

Vincere effettuando una prova su strada



Vieni a provare personalmente questo entusiasmo durante la settimana dell’elettromobilità Citroën: ogni modello menzionato sarà disponibile per una prova su strada durante la «Ë Week. Ë Chic!» dal 14 al 19 marzo 2022. Inoltre, tra tutti i visitatori, verrà sorteggiato da Citroën il vincitore di un ritratto personale, chesarà dipinto dalla illustratrice e designer Anne-Marie Pappas e conferirà alla casa un look affascinante e personalizzato. Très chic questa Ë Week.