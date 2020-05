Al motto di IDENTITÀ E QUALITÀ, il Collegio Papio, punta a «Il meglio per i nostri ragazzi», offrendo agli alunni di Scuola Media e Liceo un alto livello di formazione scolastica che comprende, oltre alla preparazione all’esame svizzero di maturità, anche tutta una serie di attività extracurriculari di carattere educativo.

L’alunno è al centro di tutto, anche della nuova campagna di comunicazione «Il meglio per» sviluppata dal Collegio a completamento di un’attività di rebranding attuata con lo scopo di concretizzare la volontà di continuo rinnovamento, uno sguardo al futuro sostenuto da un importante passato.

Un’ampia offerta didattica differenziata e arricchita di proposte d’avanguardia in un ambiente stimolante consente agli allievi di prepararsi nel modo migliore al mondo che li aspetta. Unica scuola in Ticino a offrire l’inglese precoce in prima e seconda media con la possibilità di scambi linguistici; il Collegio valorizza talenti dello sport e delle arti organizzando percorsi formativi ad hoc.

Gite, concorsi, dibattiti, attività sportive e incontri formativi con ospiti esterni completano l’offerta formativa, stimolando l’alunno a vivere la scuola attivamente e a sviluppare una sua coscienza critica.

Il Collegio Papio offre un ambiente tranquillo in cui si sposano solidarietà e eccellenza in una meravigliosa cornice di tradizione e cultura di cui il chiostro e il campanile sono simboli indelebili.

Per rispondere a tutte le necessità di ragazzi e famiglie vi è la possibilità di iscriversi all’internato del Collegio. Gli alunni sono costantemente seguiti da educatori qualificati che si occupano di gestire sia l’area relativa alla crescita scolastica che quella personale.

Un sistema di borse di studio assicura la frequenza al Collegio anche a famiglie con redditi bassi, seguendo il criterio economico, ma anche quello meritocratico.

All’inizio del prossimo anno scolastico verrà inaugurata la nuova mensa che consentirà agli allievi di godere di ampi e moderni spazi. Frutto di un ambizioso progetto, permetterà al Collegio Papio di valorizzare la propria struttura storica, tutelata anche dall’Ufficio dei beni culturali cantonale, armonizzandola con l’evoluzione di una scuola moderna e in crescita.

La costruzione della nuova mensa è un passo importante e necessario per una scuola che mantiene saldi i suoi principi, ma che volge sempre uno sguardo verso il futuro.