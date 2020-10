«Con la gestione patrimoniale Focus potete realizzare il vostro sogno»

Signor Marienberg, la famiglia Huber sogna di possedere un’abitazione di proprietà e, a tal fine, ha già risparmiato un importo considerevole. Ora desidera investire l’importo in modo conveniente e possibilmente proficuo. Quali possibilità ci sono?

Tutto dipende da quando la famiglia Huber intende realizzare il sogno di possedere un’abitazione di proprietà. Se il sogno dovrà avverarsi nei prossimi 2-3 anni, sconsiglio di investire in titoli e la lacuna di finanziamento dovrà poi essere colmata con ulteriori sforzi di risparmio. Se l’acquisto dell’abitazione di proprietà non è imminente, è possibile avvalersi della Consulenza personale in investimenti, di un fondo strategico o di un mandato di gestione patrimoniale. Quanto più lungo è l’orizzonte d’investimento, tanto più elevata può essere la quota azionaria della soluzione d’investimento scelta e tanto maggiore è il potenziale di rendimento.



Per la famiglia Huber l’acquisto di un’abitazione di proprietà non è imminente. La nuova Gestione patrimoniale Focus della Banca Migros potrebbe dunque rappresentare l’opportunità d’investimento appropriata per la famiglia?

Questa soluzione d’investimento è indicata per i clienti che vogliono attuare una strategia d’investimento personalizzata, senza dover rinunciare ai servizi essenziali della gestione patrimoniale come l’implementazione, il monitoraggio e il ribilanciamento, ossia il riequilibrio periodico del portafoglio in base all’asset allocation iniziale. Pertanto, la Gestione patrimoniale Focus potrebbe essere lo strumento giusto per la famiglia Huber.



Perché il prodotto si chiama Gestione patrimoniale Focus?

Chiamiamo la nuova soluzione d’investimento «Gestione patrimoniale Focus» perché consente ai clienti di investire puntando su priorità tematiche, tra cui la svolta energetica, i dividendi o il progresso tecnologico. A seconda della strategia d’investimento e delle preferenze, si investe fino a un quarto della quota azionaria scegliendo una priorità tematica.



Perché è stato introdotto il nuovo prodotto Gestione patrimoniale Focus?

Con la Gestione patrimoniale Focus colmiamo la lacuna tra le nostre soluzioni d’investimento consolidate: la Consulenza personale in investimenti e la gestione patrimoniale. Gli investitori che si avvalgono del mandato di consulenza sono assistiti dal loro consulente, ma alla fine prendono le loro decisioni d’investimento da soli. Per contro, i clienti della gestione patrimoniale delegano alla banca tutte le decisioni d’investimento. Con la Gestione patrimoniale Focus i clienti scelgono tra una varietà di portafogli modello in base alle loro preferenze personali e delegano la gestione del portafoglio alla banca.



Come possono i clienti, come la famiglia Huber, definire in quali tematiche investire?

Se i clienti vogliono investire in una delle tematiche da noi proposte, possono farlo comodamente tramite l’app mobile banking della Banca Migros. Una priorità tematica scelta può essere sostituita da un’altra in qualsiasi momento oppure eliminata del tutto.



La famiglia Huber può definire e modificare la propria strategia d’investimento direttamente attraverso l’app?

Sì, la strategia d’investimento può essere definita direttamente nell’app mobile banking e adeguata all’occorrenza. Una modifica della strategia d’investimento può essere indicata se sono cambiati il profilo di rischio o le preferenze.



Si possono quindi escludere gli investimenti alternativi: che senso hanno, per quali investitori sono indicati?

Gli investimenti alternativi comprendono gli immobili, le materie prime, i metalli preziosi e gli hedge fund. Servono a garantire la copertura del rischio e ottimizzano il profilo di rischio/rendimento dell’intero portafoglio. Per gli investitori che detengono già una parte significativa del loro patrimonio in immobili, può essere opportuno rinunciarvi nel mandato di gestione patrimoniale per evitare il rischio di concentrazione. Altri, a loro volta, non vogliono investire in titoli delle materie prime o in hedge fund per motivi personali.



Quali sono i vantaggi per la famiglia Huber se investe il proprio patrimonio mediante la Gestione patrimoniale Focus?

La famiglia beneficia dei servizi essenziali di una gestione patrimoniale professionale. Inoltre, il portafoglio può essere in parte personalizzato, il che consente di tener conto delle preferenze personali. E gli investitori possono accedere al proprio portafoglio in qualsiasi momento tramite l’app mobile banking, modificare la strategia d’investimento e seguire l’andamento del valore.



Quali costi deve sostenere la famiglia Huber?

I costi ammontano allo 0,8% del volume del portafoglio. La commissione minima annua è pari a 40 franchi e comprende la gestione del portafoglio, le commissioni di borsa, la custodia, la tenuta del conto e l’attestato fiscale. Non sono compresi eventuali imposte e tributi, né la consegna e il ritiro né altri oneri speciali.



Cosa succede con i proventi degli investimenti? Come può la famiglia Huber visionare l’andamento del patrimonio in considerazione del futuro acquisto della casa di proprietà?

Tutti i proventi rimangono nel mandato di Gestione patrimoniale Focus e di norma vengono reinvestiti.

Si può seguire l’andamento del mandato di Gestione patrimoniale Focus in qualsiasi momento nell’app mobile banking della Banca Migros.