Mandarini, arance e tante mele, pomodori rossi e carnosi, finocchi perfetti, vari tipi di insalata, patate. Sembra un mercato, la piattaforma logistica di Tavolino Magico a Cadenazzo (sono sette in tutta la Svizzera) dove sei camion frigo raccolgono in settimana alimenti nelle filiali dei principali supermercati. Tutto ottimo cibo salvato dal macero. Formaggio, yogurth, carne, uova, pane. In media 650 tonnellate l’anno. Soprattutto cibo fresco che va maneggiato con professionalità per non sballare i gradi e mantenere la catena del freddo. Un lavoro fatto da una quarantina di persone di programmi occupazionali che fanno funzionare la logistica: c’è chi guida i camion, chi registra le merce, chi la controlla e prepara, chi lavora in segretariato. A Tavolino Magico non si salvano solo yogurth, ma si cerca anche di rimotivare e aiutare chi è stato escluso dal mercato a imparare nuove competenze e magari reinserirsi nella logistica.

Ecologico ma soprattutto sociale, verde e solidale, sono le due anime dell’associazione che annualmente in Ticino salva sulle 650 tonnellate di cibo (4’500 in Svizzera). Alimenti che ogni settimana vengono distribuiti in Ticino a 2’200 beneficiari (21mila in Svizzera) grazie ad una rete di 14 centri di distribuzione (137 in Svizzera), fatti funzionare da un ‘esercito’ di 320 volontari (in Svizzera sono 3’100). Sono loro la forza silenziosa di Tavolino Magico, molti pensionati ma non solo, che di settimana in settimana (alcuni da oltre 20 anni) servono senza far rumore e lontano dai riflettori, i più poveri del Ticino e della Svizzera. Oltre al cibo, si distribuisce un sorriso, una parola di conforto e spesso la solidarietà va ben oltre, creando nuovi legami solidali tra volontari e beneficiari, che rendono la nostre vite più significative e gioiose.

L’enorme lavoro di logistica ha un costo. Tavolino Magico vive di donazioni, ogni franco speso va raccolto, per far funzionare tutta la macchina, per la raccolta e distribuzione della merce ai beneficiari, per pagare camion, riparazioni, benzina, per l’affitto della piattaforma logistica a Cadenazzo, infine per qualche salario (in Ticino 3.5 stipendi pieni su 355 persone). Dunque ogni donazione è importante perché ci aiuta a continuare la nostra missione.

Ogni franco investito nella nostra associazione ne genera sei. Siamo dunque un buon investimento per il presente e il futuro di questo Paese che è stato ‘edificato’ con solidi principi di solidarietà ed ha a cuore il verde delle sue montagne.

Ridurre gli sprechi alimentari - la missione di Tavolino magico - è da qualche anno anche un obiettivo dell’agenda politica nazionale, in una Svizzera dove ogni anno si gettano via 2,8 milioni di tonnellate di cibo (ossia 330 kg a testa, per un valore di 620 franchi) mentre 735’000 persone vivono sotto la soglia di povertà.