Consegna BMW M135i xDrive

Nel corso del mese di gennaio 2020 il concessionario Emil Frey di Lamone, Agenzia ufficiale BMW e MINI, ha iniziato un’importante collaborazione con la Scuola Guida Evoluzione di Alvaro Franchini, con sede in Via Pobiette 11A a Manno.

Grazie agli importanti contatti che la Scuola Guida Evoluzione ha con “Guidare Pilotare di Siegfried Stohr di Misano World Circuit”, in collaborazione con Emil Frey Lamone e Balerna sarà inoltre possibile iscriversi come clienti BMW ai corsi in calendario, con condizioni particolarmente vantaggiose sui maggiori circuiti italiani, come pure per il corso invernale sulla pista di Livigno