Da sempre la Famiglia regnante del Liechtenstein sente la responsabilità di contribuire al benessere sociale. Nei 900 anni dalla nascita della dinastia, è riuscita non solo a preservare il patrimonio di generazione in generazione, ma anche a trasmettere i valori morali che la caratterizzano. Tali valori sono alla base degli investimenti responsabili e di lungo periodo in un futuro sostenibile. Da generazioni la medesima filosofia guida anche l’attività filantropica della Famiglia. Di conseguenza, come altre famiglie impegnate in ambito filantropico, anche i Principi del Liechtenstein sono abituati ad affrontare sfide e cogliere opportunità.

I dubbi sono molteplici: ad esempio, come si può verificare se una determinata attività filantropica dà l’esito sperato? È possibile misurare l’impatto? Come può una famiglia elaborare un approccio coerente all’attività filantropica? In che modo si può partecipare all’attività filantropica della famiglia e con quali partner è meglio collaborare?

Un team di consulenti specializzati in ambito filantropico

Quelli indicati in precedenza sono solo alcuni dei dubbi che assillano i filantropi – indipendentemente dal grado di avanzamento della loro attività. Una famiglia, sebbene alle prime armi, potrebbe già voler definire una strategia e degli obiettivi chiari. Altri soggetti, con una tradizione pluriennale in tema di donazioni, potrebbero chiedersi quali altre fondazioni siano attive nel loro stesso settore ed essere interessati a una collaborazione volta a favorire il cambiamento.

Il team di consulenti specializzati in ambito filantropico di LGT si ripropone di assistere i clienti nell’attività di beneficienza, così da aiutarli a trovare una risposta ai suddetti interrogativi facendo leva su competenze, esperienza e rete. Il team collabora con il cliente all’elaborazione di una strategia personalizzata in base alla visione e ai valori di ciascuna famiglia.

LGT ha sviluppato un’offerta onnicomprensiva che include servizi di consulenza, formazione e implementazione. In primo luogo si procede a un confronto con il cliente allo scopo di definire la strategia filantropica, dalla visione sino all’entità dell’impatto auspicato.

Philanthropy Advisory Service

Il Philanthropy Advisory Service è un servizio offerto da LGT a soggetti e famiglie con patrimoni molto elevati (Ultra High Net Worth, UHNW) alla ricerca di un partner con cui elaborare una strategia ben congegnata ed efficiente per l’attività filantropica. L’offerta tiene conto di tutti gli elementi rilevanti: ambito su cui si desidera avere un impatto, obiettivi filantropici, effettive competenze dei soggetti coinvolti ed esperienze pregresse degli stessi. Inoltre, i clienti hanno accesso a una rete di esperti e filantropi così da ampliare le loro competenze grazie al confronto con altri soggetti. LGT aiuta i clienti a destreggiarsi nel complesso universo della filantropia strategica e orientata all’impatto, così che grazie a consulenza, formazione e implementazione ottimizzata riescano a trovare la loro strada.

Consulenza in ambito filantropico

Tramite consulenze personalizzate in materia di filantropia la banca assiste i clienti nella traduzione in pratica di idee e intenzioni, nonché nell’elaborazione di un piano che consenta di raggiungere il risultato prospettato. Tramite dei workshop si cerca di rispondere a domande quali “Da dove si comincia?”, “Riuscirò a contribuire a cambiare il sistema?” e “Come posso allineare i miei valori e l’attività filantropica?”.

Formazione in filantropia

LGT ritiene che la condivisione di competenze ed esperienze tra filantropi con una mentalità affine e con degli esperti in materia favorisca il successo dei singoli filantropi e del settore nel complesso. La condivisione di conoscenze, innovazioni e best practice in un contesto esclusivo offre ai clienti l’occasione di confrontarsi ed entrare in contatto con altri filantropi. Inoltre, le opportunità di formazione e approfondimento sono studiate e adeguate in base alle esigenze specifiche dei clienti.

Implementazione dell’attività filantropica

Le soluzioni per l’attuazione pratica delle iniziative filantropiche sono molteplici. Pensiamo alla creazione concreta di una struttura per le donazioni – p.e. sottoforma di fondazione di pubblica utilità – oppure alle opportunità offerte dal cosiddetto “co-funding” insieme ai Principi del Liechtenstein, a LGT Venture Philanthropy o ad altri filantropi conosciuti per la loro dedizione. Grazie al mix di servizi e alle vaste competenze LGT può anche aiutare i clienti a mettersi in contatto con specialisti che offrono soluzioni di investimento sostenibile e impact investing in linea con i loro valori.

