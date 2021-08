Con l’intento di mantenere viva la speranza nonostante la pandemia, anche per questa edizione la corsa della speranza ha cercato una via alternativa alla tradizionale festa in piazza Riforma. La Corsa della Speranza ha così scelto di essere presente in tutto il territorio ticinese per una settimana con oltre 50 attività diverse il cui obiettivo è di trascorrere del tempo assieme sostenendo la ricerca sul cancro. Yoga, calcio, passeggiate, trekking, arrampicata, minigolf, corsa d’orientamento e tanto altro ancora sono le proposte che abbiamo pensato per permetterci di incontrarvi a piccoli gruppi.