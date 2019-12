Da due anni e mezzo Crossinvest Locarno si è insediata nel Sopraceneri con l’obiettivo di proporre un servizio di Wealth Management legato al territorio. Ne parliamo con il CEO Athos Boschetti.



Nel locarnese la figura del gestore patrimoniale indipendente non è così diffusa e conosciuta come a Lugano. Come arrivate a questo primo importante traguardo?

Siamo contenti di poter tracciare il bilancio dei primi anni in positivo. Con Crossinvest Locarno abbiamo cercato di portare la figura del wealth manager indipendente oltre il monte Ceneri, dando vita ad un servizio orientato ai bisogni, le prerogative e le esigenze della clientela locale e straniera che vive o lavora in Ticino, con una particolare attenzione a quella di lingua tedesca. Questa value proposition, unitamente alla nostra indipendenza ed al livello di eccellenza che abbiamo raggiunto, ci ha permesso di intercettare un bisogno reale e di ritagliarci uno spazio nostro di mercato.

Che tipo di necessità coprite?

Il nostro cliente può, ad esempio, aver bisogno di gestire il proprio patrimonio tramite una strategia personalizzata, di allocare o consolidare gli asset famigliari e aziendali o di ottimizzare i finanziamenti per investimenti immobiliari. Noi ci occupiamo di tutti questi aspetti, grazie alle competenze che il nostro team – attualmente formato da otto persone – ha acquisito e perfezionato nel corso della propria carriera. Per tutte le altre esigenze, ci affidiamo agli esperti di Crossinvest (per esempio, per i servizi di pianificazione successoria o di fusioni ed acquisizioni aziendali) o a professionisti esterni con i quali abbiamo consolidato delle partnership proficue nel corso degli anni (per esempio, per quel che riguarda la consulenza nei vari rami del diritto). Il risultato quindi è un servizio completo che copre ogni esigenza, ma ripartito tra i vari esperti.

Limitando lo sguardo alla gestione patrimoniale, come riesce un team di otto persone a mantenere un servizio di eccellenza dovendo, allo stesso tempo, occuparsi della ricerca, dell’analisi di mercato e della costante valutazione dei portafogli?

Uno dei nostri punti di forza è la partnership sinergica che abbiamo instaurato con Crossinvest, società regolata FINMA e attiva dal 1985 nella gestione di patrimoni privati, con la quale condividiamo l’attività di gestione patrimoniale. Tanto del lavoro “dietro le quinte” di ricerca ed analisi è svolto da un team di circa 30 persone con sede a Lugano che contempla specialisti macro, del mercato azionario ed obbligazionario. Grazie a questo modello di organizzazione integrata abbiamo visibilità e accesso in ogni momento alla strategia ed alla ricerca di Crossinvest, avendo allo stesso tempo la possibilità di concentrarci sulla relazione con il cliente e sui servizi di consulenza personalizzata.

Quali obiettivi vi prefiggete per il futuro?

Vogliamo diventare attori sempre più rilevanti sulla piazza e continuare a crescere organicamente anche dando l’opportunità ad altri professionisti nel settore, che condividono le nostre prerogative ed il nostro spirito imprenditoriale, di unirsi a noi in questo percorso.

UNA NUOVA SOCIETÀ, CON 34 ANNI DI STORIA



Dall’intuizione di Fabio Marioni, membro di direzione presso Crossinvest SA, è stata costituita nel giugno del 2017 Crossinvest Locarno SA.

“L’idea di aprire una realtà di gestione patrimoniale nel locarnese – spiega Marioni, che ricopre la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione – è nata dal confronto e dalla conoscenza maturata in ambito professionale con André Audergon ed Athos Boschetti, con l’obiettivo di offrire un nuovo servizio alla popolazione residente e di creare delle sinergie con la realtà di Lugano. In questi primi anni di attività siamo riusciti a dare seguito ai nostri intenti – continua Marioni: il team locarnese ha apportato un know-how più legato al contesto locale ed a quello del Nord Europa; allo stesso tempo Crossinvest Locarno è riuscita a garantire uno standard elevato ai propri clienti appoggiandosi a Crossinvest nello svolgimento dei compiti amministrativi, di compliance e di risk management”.

Servizi propri di eccellenza

Crossinvest Locarno si affaccia su Piazza Grande, nel cuore della città, e conta un organico di 8 professionisti in grado esprimersi correntemente in tutte le lingue nazionali svizzere, oltre che all’inglese ed allo spagnolo. La società dispone di competenze specifiche e servizi propri di eccellenza: oltre alla gestione patrimoniale, offre supporto per servizi di family office volti interamente ad ottimizzare l'allocazione dei patrimoni famigliari, che siano questi depositi bancari, immobili, partecipazioni societarie, polizze assicurative, arte e oggetti da collezione. Crossinvest Locarno inoltre può assistere il cliente nella preparazione del dossier ipotecario per il finanziamento di qualsiasi oggetto immobiliare. Inoltre, supportata da professionisti esterni, offre consulenza in materia di diritto e beni d'investimento, ma anche nell’ambito della numismatica, shipping finance, arte e nella gestione delle pratiche riguardanti yacht e navi.



Crossinvest Locarno si rivolge principalmente a clientela svizzera e del Nord Europa

www.crossinvest-locarno.ch