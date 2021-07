Investire è una scelta che premia?

Uno sguardo alla storia della borsa evidenzia chiaramente che nel lungo periodo i mercati esprimono un andamento positivo. Ma una ricetta universalmente valida per il successo non esiste per gli investitori, in quanto oltre che da fatti concreti, l'evoluzione dei corsi è sempre dettata anche dalle emozioni. Tanto più cruciali sono quindi regole chiaramente definite e una strategia d'investimento solida e calibrata sulle esigenze individuali. Il tutto accresce l'opportunità di trarre profitto nel tempo dallo sviluppo positivo dei mercati finanziari.



In cosa consiste una strategia d'investimento?

Una buona strategia d'investimento non dovrebbe limitarsi a tenere in debita considerazione solo le proprie esigenze e gli obiettivi finanziari. Almeno altrettanto importante è sapere qual è l'orizzonte temporale d'investimento, quanto capitale investire e quale rischio si è disposti ad accettare come investitori. Una strategia d'investimento adeguata armonizza così le aspettative di rendimento con la propensione al rischio. La strategia è di cruciale importanza per il successo sui mercati, poiché secondo alcuni studi è da essa che dipende a lungo termine oltre l'80 per cento del risultato d'investimento. Il timing d'ingresso esatto e la scelta dei singoli prodotti e titoli ricoprono solo un ruolo marginale.



Come si può gestire il rischio?

Investire senza rischiare non è possibile, poiché rischio e rendimento sono due facce della medesima medaglia. È indispensabile valutare attentamente il rischio correlato ai propri investimenti. Solo così è possibile valutare il rischio e coniugarlo con la strategia d'investimento. Altrettanto importante è un'adeguata diversificazione del portafoglio: un mix di varie classi di attivi, di diversi settori e regioni del mondo aiuta a compensare i rischi.



Investire in tutta semplicità? Certo che sì.



Con CSX Investire gli investitori privati possono partecipare con la massima semplicità ai mercati direttamente sullo smartphone. Bastano tre operazioni ai clienti di Credit Suisse per investire - in tutta semplicità nella app CSX o nella app Credit Suisse Direct. Gli utenti beneficiano dell'intero know-how di Credit Suisse, gettando così le basi ideali per costruire nel tempo un patrimonio – già a partire da CHF 100.-.

1. Rispondere alle domande

Per prima cosa gli utenti devono rispondere ad alcune domande sul profilo di rischio, l'orizzonte temporale d'investimento e la situazione finanziaria attuale. Queste informazioni fungono da base per definire la strategia d'investimento. L'assistente digitale guida gli utenti passo dopo passo lungo l'intera procedura.

2. Selezionare la strategia d'investimento

Sulla base delle risposte fornite, il tool di consulenza redige la strategia d'investimento individuale più congeniale. Se non risponde all'aspettativa, si offre a scelta una serie di strategie alternative. Ogni strategia include esclusivamente prodotti d'investimento sostenibili e di alto profilo qualitativo.

3. Investire

A questo punto, con pochi clic gli utenti possono già selezionare l'importo da investire e confermare direttamente nell'app tutti gli altri dettagli dell'investimento. Comodo, completamente trasparente e senza scartoffie.



Grande flessibilità

Un altro vantaggio ancora: CSX Investire consente la massima flessibilità nella costituzione di un patrimonio. I clienti possono investire già piccoli importi a partire da CHF 100.- in tutti i prodotti proposti. Se un investimento non risponde più alle proprie esigenze, è possibile smobilizzare la posizione o effettuare in qualsiasi momento uno switch tra vari investimenti. In questo modo, più nulla si frappone alla costituzione a lungo termine di un patrimonio.