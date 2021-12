Un luogo di incontro unico, dove accoglienza e professionalità si fondono per regalare ai propri ospiti stupende esperienze culinarie

La passione per l’enogastronomia ma che deve incarnare e fare rivivere il concetto di «luogo di ritrovo» in cui ogni ospite può partecipare alla vita del ristorante avvolto dalla familiarità trasmessa dal locale stesso.

All’interno l’Osteria è suddivisa in tre sale la prosciutteria l’enoteca e la sala camino. La prosciutteria presenta diversi salumi e formaggi custoditi dietro ad un bancone cintato da balle di paglia.

Altri piatti della carta, in generale, sono semplici e si tratta di una cucina immediata legata ad un rapporto quotidiano con produttori selezionati che forniscono materia prima autentica, ancorata alla stagionalità della natura: verdure, uova, farina per la polenta del Mulino del Daniello di Coldrerio, carni selezionate che per taluni piatti provengono anche dall’estero.